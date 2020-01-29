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LibreOffice 6.4.0 — плановое крупное обновление популярного офисного пакета29.01.2020

LibreOffice 6.4.0 — плановое крупное обновление популярного офисного пакета

Выпущена стабильная версия пакета офисных программ LibreOffice 6.4.

Это плановое крупное обновление, которое содержит массу изменений и затрагивает почти все программы пакета и сопутствующие им дополнения. С подробным полным списком изменений LibreOffice 6.4 можно ознакомиться на специальной странице официального сайта (на русском языке). Ниже указаны основные улучшения для представления об обновлении.

Среди общих функциональных улучшений нужно выделить новую функцию «Авторедактура» (служит для конфиденциальности и позволяет скрывать отдельные слова или части текста по заданному шаблону), возможность добавлять QR-код, унифицированное контекстное меню работы с гиперссылкой (теперь оно одинаковое для всех программ пакета), отображение внутренних путей в интерфейсе пользователя.

Скриншот LibreOffice Writer
Скриншот LibreOffice Writer

В LibreOffice 6.4 предпринято множество небольших улучшений и изменений в основных программах пакета. В текстовый процессор Writer добавлена возможность пометки комментариев решенными, поддержка btLr-направления текста для врезок, возможность добавления комментариев изображениям и диаграммам, новые параметры обтекания фигур текстом и целый набор улучшений для таблиц. В табличном процессоре Calc повышена скорость многих операций, добавлена возможность экспорта всего листа в PDF, улучшена обработка ячеек с различным содержанием и т. д. В Impress & Draw повышена производительность открытия некоторых файлов и оптимизирован отклик во время ввода текста в списке с анимацией, в контекстное меню добавлен пункт "Удалить гиперссылку", добавлена функция объединения разных частей текста в один и т. д.

Предпринят целый ряд улучшений импорта и экспорта документов в форматах Microsoft Office, улучшены мобильная и онлайновая версии пакета, добавлены небольшие изменения в справочные материалы, включены новые возможности в API и многое другое.

Скачать LibreOffice 6.4.0 для Windows (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 211 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать LibreOffice 6.4.0 для Windows (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 233 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать LibreOffice 6.4.0 для GNU/Linux (32-бит) (DEB)

Бесплатно/GPLРазмер: 246 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать LibreOffice 6.4.0 для GNU/Linux (64-бит) (DEB)

Бесплатно/GPLРазмер: 264 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать LibreOffice 6.4.0 для GNU/Linux (32-бит) (RPM)

Бесплатно/GPLРазмер: 245 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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Бесплатно/GPLРазмер: 263 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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