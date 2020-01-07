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Firefox 72 — обновление с блокировкой фингерпринтинга и запросов от сайтов07.01.2020

Firefox 72 — обновление с блокировкой фингерпринтинга и запросов от сайтов

Вышла новая стабильная версия популярнейшего браузера Firefox. Это не очень крупное обновление, которое включает несколько полезных улучшений.

Как и несколько предыдущих релизов, этот выпуск опять коснулся функций блокировки отслеживания пользователя в сети, которые активно развиваются и совершенствуются все последнее время. На сей раз никаких новых особенностей не включено, а изменения коснулись лишь базовой настройки защиты. Теперь стандартный режим защиты, кроме всего прочего, блокирует и скрипты сбора цифровых отпечатков (фингерпринтинг). То есть, теперь этот тип отслеживания будет автоматически блокироваться у всех пользователей, не вносивших изменения в настройку защиты.

Блокировка фингерпринтинга в стандартном профиле
Блокировка фингерпринтинга в стандартном профиле

Другим небольшим нововведением является новая настройка для блокировки запросов от сайтов на отправку уведомлений. Речь о тех запросах, которые предлагают уведомлять пользователя о различных обновлениях и многим кажутся навязчивыми. Если раньше пользователь мог лишь отказаться от уведомлений, то теперь он может не получать запрос вовсе. При активации новой настройки запросов не будет, однако, при их получении в адресной строке появится иконка, сообщающая о наличии запроса. Новая настройка доступна в следующем разделе: «Настройки» > «Приватность и защита» > «Разрешения на отправку уведомлений».

Блокировка запросов на уведомления
Блокировка запросов на уведомления

Вместе с Firefox 72 функция «картинка в картинке», которая была включена только в Windows-версию Firefox 71, стала доступна пользователям Firefox для GNU/Linux и Mac. Напомню, что эта функция позволяет откреплять видео от веб-плеера и выносить его за пределы браузера.

Другие изменения Firefox 72: упразднена непопулярная функция блокировки загрузки графических изображений с определенных сайтов, предприняты улучшения в инструментах веб-разработки и исправлены проблемы в безопасности браузера.

Скачать Firefox 72 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 72 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 72 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 72 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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