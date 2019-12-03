Firefox 71 — обновление с функцией выноса видео «картинка в картинке»

Компания Mozilla выпустила Firefox 71 — очередную версию своего популярнейшего браузера. В нее включена функция выноса видео, предприняты улучшения в инструментах защиты от отслеживания и менеджере паролей Lockwise, добавлен режим «Киоск», переработана пара служебных страниц и предпринят ряд внутренних улучшений.

Режим просмотра видео «картинка в картинке» — долгожданная функция, которая наконец-то включена в Firefox 71. Она позволяет отделить окошко с видео от основного окна браузера и разместить его в произвольном месте экрана поверх остальных окон. Это позволит пользователю заниматься своими делами, посматривая любимое шоу на Youtube.

Пользователи браузера давно мечтали о подобной функциональности, которая уже была реализована у некоторых конкурентов (к примеру, в Opera), а в Firefox была доступна лишь через дополнения, которые работали неидеально. Теперь же это базовая функция, доступная всем пользователям Firefox.

«Картинка в картинке» в Firefox 71

Кнопка выноса видео появляется около правой границы веб-плеера при наведении курсора мыши. Внешнее окно с плеером не содержит никаких органов управления кроме постановки воспроизведения на паузу и возвращения к полноценному плееру.

На данный момент функция доступна только пользователям Firefox для Windows. Для других настольных операционных систем появится в следующем крупном обновлении.

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Как обычно, Mozilla внесла очередные улучшения в инструменты защиты от отслеживания. Теперь пользователь сможет получать уведомления о заблокированных криптомайнерах. Кроме того, в меню иконки щит, которая находится в адресной строке, отображается общее количество заблокированных трекеров.

Предпринята пара улучшений для взаимодействия браузера с менеджером паролей Lockwise. Теперь Firefox поддерживает распознавание поддоменов и автоматически заполняет поле логин данными из Lockwise. Также теперь оповещения от Firefox Monitor доступны и для пользователей, использующих инструменты чтения с экрана.

В Firefox 71 включен «Киоск» — новый режим работы браузера — полноэкранный, с полностью скрытыми элементами интерфейса и контекстным меню. От обычного полноэкранного режима, вызываемого клавишей F11, «Киоск» отличается невозможностью вызова элементов интерфейса и возврата к обычному режиму. Новинка нужна для работы Firefox на устройствах общественного пользования и при проведении различных презентаций. Для запуска браузера в этом режиме предусмотрен новый параметр --kiosk (к примеру: "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" --kiosk в свойствах ярлыка).

Кроме того, в этой версии используется встроенный инструмент декодирования MP3, а также обновлены страница about:config (настройки браузера для опытных пользователей) и страница с данными о сертификате (с более подробной информацией). Также в Firefox 71 усовершенствованы инструменты веб-разработки, улучшена поддержка различных веб-технологий, исправлены ошибки и доступны новые локализации.