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Cent Browser 4.1.7.182 — новая версия браузера с переработанной экспресс-панелью22.12.2019

Cent Browser 4.1.7.182 — новая версия браузера с переработанной экспресс-панелью

Выпущена обновленная версия популярного альтернативного браузера Cent Browser.

Cent Browser — альтернативный браузер на основе Chromium. Является любительским проектом, нацеленным на включение в программу широкого набора дополнительных настроек для значительной кастомизации поведения многих функций программы. Огромный набор адекватных новых опций позволил этому браузеру получить определенную популярность среди пользователей.

В Cent Browser 4.1.7.182 переработана страница новой вкладки. Переработка коснулась как внешнего виды страницы, так и ее настройки. Заметно улучшена персонализация — новая кнопка настроек располагается в правом нижнем углу и предлагает следующие опции отображения элементов: количество сайтов, количество колонок, фон и форма значков. Обновленная экспресс-панель выглядит современней и свежее.

Обновленный интерфейс страницы новой вкладки в CentBrowser
Обновленный интерфейс страницы новой вкладки в CentBrowser

Еще одним полезным улучшением является новая настройка, касающаяся темной темы интерфейса. Она имеет 3 опции: включить, отключить и по умолчанию. При использовании режима по умолчанию браузер будет следовать настройке темного режима интерфейса операционной системы.

Также в этой версии Cent Browser добавлена опция для исключения закладок и истории из списка предложений в адресной строке, в главное меню браузера добавлен пункт «Перезапустить браузер в безопасном режиме» и обновлен движок Chromium до версии 78.0.3904.108.

Остальные изменения являются исправлениями ошибок:

  • Исправлена проблема со сканированием QR-кода при работе в темном режиме.
  • Исправлена проблема с сохранением настроек темного режима в Windows 7.
  • Исправлена ошибка, мешавшая скачивать через контекстное меню ссылки на некоторых сайтах.
  • Исправлено зависание при загрузке группы ссылок.
  • Исправлена проблема с использованием жеста мыши для перехода к началу или концу страницы.
  • Исправлен сбой при закрытии вкладок с несколькими аккаунтами пользователя.
  • Исправлена неверная установка координат прямоугольника в инструменте создания скриншота.
  • Исправлено неправильное положение всплывающих подсказок.

Скачать CentBrowser 4.1.7.182 (64-бит)

БесплатноРазмер: 70 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CentBrowser 4.1.7.182 (32-бит)

БесплатноРазмер: 67 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CentBrowser 4.1.7.182 (64-бит) Portable

БесплатноРазмер: 89 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CentBrowser 4.1.7.182 (32-бит) Portable

БесплатноРазмер: 84 МбОС: WindowsСтабильная версия

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