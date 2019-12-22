Cent Browser 4.1.7.182 — новая версия браузера с переработанной экспресс-панелью

Выпущена обновленная версия популярного альтернативного браузера Cent Browser.

Cent Browser — альтернативный браузер на основе Chromium. Является любительским проектом, нацеленным на включение в программу широкого набора дополнительных настроек для значительной кастомизации поведения многих функций программы. Огромный набор адекватных новых опций позволил этому браузеру получить определенную популярность среди пользователей.

В Cent Browser 4.1.7.182 переработана страница новой вкладки. Переработка коснулась как внешнего виды страницы, так и ее настройки. Заметно улучшена персонализация — новая кнопка настроек располагается в правом нижнем углу и предлагает следующие опции отображения элементов: количество сайтов, количество колонок, фон и форма значков. Обновленная экспресс-панель выглядит современней и свежее.

Обновленный интерфейс страницы новой вкладки в CentBrowser

Еще одним полезным улучшением является новая настройка, касающаяся темной темы интерфейса. Она имеет 3 опции: включить, отключить и по умолчанию. При использовании режима по умолчанию браузер будет следовать настройке темного режима интерфейса операционной системы.

Также в этой версии Cent Browser добавлена опция для исключения закладок и истории из списка предложений в адресной строке, в главное меню браузера добавлен пункт «Перезапустить браузер в безопасном режиме» и обновлен движок Chromium до версии 78.0.3904.108.

Остальные изменения являются исправлениями ошибок: