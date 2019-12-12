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IrfanView 4.54 — обновление графического вьювера с набором новых настроек12.12.2019

IrfanView 4.54 — обновление графического вьювера с набором новых настроек

Вышла новая версия популярного графического вьювера IrfanView.

IrfanView — это популярнейшая программа для просмотра и мелкого редактирования графических изображений, существующая более 20-ти лет. Имеет крошечный размер дистрибутива, высокую скорость работы и позволяет просматривать, редактировать, конвертировать и каталогизировать графические изображения во всех популярных графических форматах. Также важно отметить наличие массы мелких удобств и поддержку плагинов, которые здорово расширяют функциональность программы.

IrfanView 4.54 — это очередная новая версия, вносящая в программу ряд полезных улучшений. Это обновление в основном касается настроек многих инструментов. Ряд мелочей призван повысить общее качество и удобство программы за счет более тонкой настройки некоторых функций.

Интерфейс IrfanView
Интерфейс IrfanView

Что нового в IrfanView 4.54

  • Множественные шаги отмены/повтора. Возможна настройка количества шагов. По умолчанию — 5, максимум — 20 («Properties» > «Editing»).
  • В полноэкранный режим просмотра добавлена функциональность лупы.
  • Добавлена настройка для отключения функциональности лупы («Properties» >«Viewing»).
  • В окно печати добавлена возможность выбора профиля печати (набор настроек печати).
  • В настройки режима полноэкранного просмотра добавлены новые настройки для центрирования изображения по вертикали и горизонтали («Properties» > «Fullscreen»).
  • В окно печати добавлены новые настройки для центрирования изображения по вертикали и горизонтали.
  • Добавлена настройка ширины рамки выделения. Допустимый размер от 1 до 10 («Properties» > «Editing»).
  • Добавлена возможность включения и отключения плагинов («Help» > «Installed PlugIns»).
  • Расширены настройки перемещения (копировать и перемещать) файлов («Properties» > «File Handling»).
  • В настройки холста добавлена возможность настройки соотношения сторон холста («Images» > «Change canvas size»).
  • В функцию «Watch/Hot Folder» (проверка избранных директорий на наличие новых изображений) добавлена возможность проверки и поддиректорий.
  • В окна настроек «Lossless JPG» включена возможность добавлять и редактировать цветовой профиль ICC.
  • В режим миниатюр добавлена возможность сохранять фокус на дереве директорий, после изменения текущей директории или клике.
  • Исправления в плагине работы с метаданными.
  • Исправлены проблемы загрузки изображений в формате BMP.
  • Исправлены проблемы загрузки плагинов: JP2, ANI, RAS, EXR, DPX, WSQ, JLS.
  • Обновлены многие плагины.

Как и прежде, программа распространяется абсолютно бесплатно. В дистрибутиве отсутствует перевод интерфейса на русский язык и его нужно загружать дополнительно.

Скачать IrfanView 4.54 (64-бит)

БесплатноРазмер: 3.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать IrfanView 4.54 (32-бит)

БесплатноРазмер: 2.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

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