IrfanView 4.54 — обновление графического вьювера с набором новых настроек

Вышла новая версия популярного графического вьювера IrfanView.

IrfanView — это популярнейшая программа для просмотра и мелкого редактирования графических изображений, существующая более 20-ти лет. Имеет крошечный размер дистрибутива, высокую скорость работы и позволяет просматривать, редактировать, конвертировать и каталогизировать графические изображения во всех популярных графических форматах. Также важно отметить наличие массы мелких удобств и поддержку плагинов, которые здорово расширяют функциональность программы.

IrfanView 4.54 — это очередная новая версия, вносящая в программу ряд полезных улучшений. Это обновление в основном касается настроек многих инструментов. Ряд мелочей призван повысить общее качество и удобство программы за счет более тонкой настройки некоторых функций.

Интерфейс IrfanView

Что нового в IrfanView 4.54

Множественные шаги отмены/повтора. Возможна настройка количества шагов. По умолчанию — 5, максимум — 20 («Properties» > «Editing»).

В полноэкранный режим просмотра добавлена функциональность лупы.

Добавлена настройка для отключения функциональности лупы («Properties» >«Viewing»).

В окно печати добавлена возможность выбора профиля печати (набор настроек печати).

В настройки режима полноэкранного просмотра добавлены новые настройки для центрирования изображения по вертикали и горизонтали («Properties» > «Fullscreen»).

В окно печати добавлены новые настройки для центрирования изображения по вертикали и горизонтали.

Добавлена настройка ширины рамки выделения. Допустимый размер от 1 до 10 («Properties» > «Editing»).

Добавлена возможность включения и отключения плагинов («Help» > «Installed PlugIns»).

Расширены настройки перемещения (копировать и перемещать) файлов («Properties» > «File Handling»).

В настройки холста добавлена возможность настройки соотношения сторон холста («Images» > «Change canvas size»).

В функцию «Watch/Hot Folder» (проверка избранных директорий на наличие новых изображений) добавлена возможность проверки и поддиректорий.

В окна настроек «Lossless JPG» включена возможность добавлять и редактировать цветовой профиль ICC.

В режим миниатюр добавлена возможность сохранять фокус на дереве директорий, после изменения текущей директории или клике.

Исправления в плагине работы с метаданными.

Исправлены проблемы загрузки изображений в формате BMP.

Исправлены проблемы загрузки плагинов: JP2, ANI, RAS, EXR, DPX, WSQ, JLS.

Обновлены многие плагины.

Как и прежде, программа распространяется абсолютно бесплатно. В дистрибутиве отсутствует перевод интерфейса на русский язык и его нужно загружать дополнительно.