PeaZip 7.0.0 — новая версия полностью бесплатного архиватора

Вышла новая версия PeaZip, мощного мультиплатформенного архиватора с открытыми исходными кодами.

PeaZip не так знаменит, как WinRAR или 7-Zip, но является вполне адекватной альтернативой этим архиваторам. Программа поддерживает работу со многими типами архивов и поддерживает 188 расширений файлов. Мощный файловый менеджер позволяет удобно работать с большими объемами данных, а масса удобных мелочей понравится опытным пользователям. А еще можно скачать PeaZip для Windows и GNU/Linux; программа полностью бесплатная и распространяется, в том числе, и в виде открытых исходных кодов.

PeaZip 7.0.0 включает целый набор улучшений для интерфейса, который теперь должен масштабироваться и выглядеть лучше на экранах с высоким разрешением; улучшено обнаружение дубликатов файлов; добавлена возможность анализа содержимого папок; улучшены некоторые функции работы с архивами; предприняты прочие улучшения и исправления.

Интерфейс PeaZip

Что нового в PeaZip 7.0.0: