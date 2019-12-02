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PeaZip 7.0.0 — новая версия полностью бесплатного архиватора02.12.2019

PeaZip 7.0.0 — новая версия полностью бесплатного архиватора

Вышла новая версия PeaZip, мощного мультиплатформенного архиватора с открытыми исходными кодами.

PeaZip не так знаменит, как WinRAR или 7-Zip, но является вполне адекватной альтернативой этим архиваторам. Программа поддерживает работу со многими типами архивов и поддерживает 188 расширений файлов. Мощный файловый менеджер позволяет удобно работать с большими объемами данных, а масса удобных мелочей понравится опытным пользователям. А еще можно скачать PeaZip для Windows и GNU/Linux; программа полностью бесплатная и распространяется, в том числе, и в виде открытых исходных кодов.

PeaZip 7.0.0 включает целый набор улучшений для интерфейса, который теперь должен масштабироваться и выглядеть лучше на экранах с высоким разрешением; улучшено обнаружение дубликатов файлов; добавлена возможность анализа содержимого папок; улучшены некоторые функции работы с архивами; предприняты прочие улучшения и исправления.

Интерфейс PeaZip
Интерфейс PeaZip

Что нового в PeaZip 7.0.0:

  • Добавлена опция для автоматического открытия tar-архивов, содержащихся в файлах tar.* («Настройки» > «Менеджер архивов»).
  • Теперь режим перетаскивания может быть переключен (между стандартным и пользовательским режимами) прямо во время использования программы.
  • Улучшен поиск дубликатов файлов. Информационный столбец отображает букву «D» для дублей, кроме самой новой копии. Сортировка в этом столбце по параметру «D» позволяет быстро выбрать дублирующиеся элементы, а сортировка по контрольной сумме позволяет сравнить идентичность файлов, как это было в предыдущих версиях.
  • Добавлена новая функция для анализа содержимого папок. Информационный столбец помечает пустые папки буквой «E». Столбец с контрольной суммой показывает данные о содержимом (количество папок, файлов и их размер).
  • Реализован новый механизм масштабирования интерфейса для лучшей работы на экранах с высоким DPI. Повышена скорость отрисовки интерфейса и улучшено качество графических элементов.
  • В Windows-версии обновлены иконки. И главная иконка приложения, и иконки для архивов.
  • Теперь при попытке открытия архива неподдерживаемого формата (любой файл даже не архив) предлагается выбор: попытаться открыть его как архив или добавить в новый архив.
  • Улучшена точность индикатора выполнения задачи.
  • Теперь настройка удаления исходных файлов после выполнения задачи применяется глобально ко всем функциям архивирования и разархивирования. Доступны новые команды при пакетных задачах.
  • Предприняты улучшения в установщике программы. Теперь установщик создает набор ярлыков для открытия/создания/извлечения архива/файлов. Также теперь установщик создает ярлыки и ассоциации файлов для всех пользователей системы, флажок установки программы только для текущего пользователя по умолчанию снят.
  • Исправлены различные ошибки.

Скачать PeaZip 7.0.0 для Windows (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 8.06 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать PeaZip 7.0.0 для Windows (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 7.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать PeaZip 7.0.0 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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