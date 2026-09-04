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7-Zip

26.03

Скачать бесплатный архиватор со своим форматом 7Z

Open Source Windows

Скачать 7-Zip

ВЫБОР ВЕРСИИ

7-Zip — полностью бесплатный архиватор, который знаменит своим собственным форматом 7z. При использовании этого формата удается добиться очень высокой степени сжатия, что отлично подходит для архивации больших объемов информации (например, больших программ или игр).

7-Zip - это один из тех архиваторов, который отлично знает свое дело и не предлагает никаких дополнительных функций, типа записи дисков, как это заведено у многих коммерческих конкурентов. Простой и лаконичный интерфейс прост в использовании, а доступ ко всем функциям самоочевиден.

Кроме собственного формата 7Z программа поддерживает большинство популярных форматов архивов: ZIP, RAR, GZIP, ISO, LZH, LZMA, ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, MSI, NSIS, RPM, TAR, UDF, WIM, XAR и Z. Разработчиком, а также независимыми тестерами, отмечается, что качество сжатия форматов ZIP и GZIP в этой программе чуть выше, чем в большинстве других.

Хотя предлагаемая для загрузки версия имеет тестовой статус, она вполне стабильна и пригодна для повседневного использования. В цикле разработки архиватора 7-Zip редко появляются финальные выпуски, а тестовые-версии, чаще всего, функционируют без всяких проблем.

Скриншот 7-Zip 1 Скриншот 7-Zip 2

Что нового в последних версиях 7-Zip:

Что нового в 7-Zip 26.00

  • Улучшен код обработки архивов ZIP, CPIO, RAR, UFD, QCOW, Compound.
  • Улучшен порядок сортировки списка файлов. Теперь имя файла используется как вторичный ключ сортировки.
  • Улучшен бенчмарк для поддержка процессоров с 64+ потоками.
  • Исправлено некорректная распаковка TAR-архивов, содержащих sparse-файлы.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в 7-Zip 25.00

  • Теперь 7-Zip для Windows может использовать более 64-х процессорных потоков при создании архивов в форматах zip/7z/xz и во встроенном тесте. Если в Windows более одной группы процессоров (в системах с более чем 64 потоками), то 7-Zip распределяет запущенные потоки процессора по разным группам.
  • Повышена скорость сжатия bzip2 на 15-40%.
  • Повышена скорость сжатия deflate (zip/gz) на 1-3%.
  • Улучшена поддержка архивов в форматах zip, cpio и fat.
  • Исправлены ошибки и устранены проблемы безопасности.

Что нового в 7-Zip 24.05

  • Новый ключ -myv={MMNN} для установки совместимой версии декодера, при создании архива в формате 7Z. {MMNN} является номером версии 7-Zip (без точек). Более подробно.
  • Новый ключ -myfa={FilterID} указывающий фильтр для создания архива 7Z.
  • Новый ключ -myfd={FilterID} для запрета указанного фильтра для создания архива 7Z.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в 7-Zip 24.00 Beta

  • Добавлена поддержка распаковки архивов ZSTD (.ZST).
  • Добавлена поддержка распаковки архивов ZIP, SquashFS и RPM, использующих метод сжатия ZSTD.
  • Добавлена поддержка алгоритма быстрого хеширования XXH64, который используется в ZSTD.
  • Добавлена поддержка распаковки архивов RAR , созданных новым WinRAR 7.00.
  • Добавлена поддержка распаковки архивов DMG, использующих метод сжатия XZ (ULMO/LZMA).
  • Добавлена поддержка распаковки NTFS-образов с размером кластера более 64 Кб.
  • Добавлена поддержка распаковки образов MBR и GDP с размером сектора 4 Кб.
  • Оптимизирована скорость распаковки архивов в следующих форматах: RAR,CAB, WIM, ZIP, GZ.
  • Оптимизирована скорость вычисления хеша CRC-32, CRC-64 и Blake2sp.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость 7-Zip 21.05 — первый стабильный выпуск архиватора за последние 3 года.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о 7-Zip

Сегодня вышло обновление программы 7-zip, до версии 7-Zip 26.00. Захожу на официальный сайт из самой программы, скачиваю файл, и тут мне дефендер заявляет:

Обнаружено: Trojan:Win32/Wacatac.H!ml Состояние: Удалено Угроза или приложение удалены с этого устройства.

Я в замешательстве. 😧

Автор: Человек12.02.2026

От вебмастера: Странно. На данный момент Defender не выявляет угрозы. Видимо было случайное срабатывание, которое оперативно сняли. Отчет VirusTotal.

Отличный архиватор.Без излишней шелухи,которую навязывают платные программы.

Автор: Геннадий21.06.2023

Хороший архиватор! Но WinRAR мне нравится больше - скорость запаковки или распаковки выше.

Автор: Илья08.05.2023

Добрый архиватор! Весьма полезен... Скачался быстро! Спасибо.

Автор: АРТЕМ23.07.2022

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