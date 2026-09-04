7-Zip — полностью бесплатный архиватор, который знаменит своим собственным форматом 7z. При использовании этого формата удается добиться очень высокой степени сжатия, что отлично подходит для архивации больших объемов информации (например, больших программ или игр).

7-Zip - это один из тех архиваторов, который отлично знает свое дело и не предлагает никаких дополнительных функций, типа записи дисков, как это заведено у многих коммерческих конкурентов. Простой и лаконичный интерфейс прост в использовании, а доступ ко всем функциям самоочевиден.

Кроме собственного формата 7Z программа поддерживает большинство популярных форматов архивов: ZIP, RAR, GZIP, ISO, LZH, LZMA, ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, MSI, NSIS, RPM, TAR, UDF, WIM, XAR и Z. Разработчиком, а также независимыми тестерами, отмечается, что качество сжатия форматов ZIP и GZIP в этой программе чуть выше, чем в большинстве других.

Хотя предлагаемая для загрузки версия имеет тестовой статус, она вполне стабильна и пригодна для повседневного использования. В цикле разработки архиватора 7-Zip редко появляются финальные выпуски, а тестовые-версии, чаще всего, функционируют без всяких проблем.