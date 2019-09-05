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7-Zip

19.01 Alpha

Скачать бесплатный архиватор со своим форматом 7Z

Скачать 7-Zip

7-Zip — полностью бесплатный архиватор, который ценен своим собственным форматом 7z. Этот формат способен добиться очень высокой степени сжатия и отлично подойдет для архивации больших объемов информации (например, объемных программ или игр). Помимо этого, 7-Zip поддерживает и все прочие популярные форматы архивации: ZIP, RAR, GZIP, ISO, LZH, LZMA, ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, MSI, NSIS, RPM, TAR, UDF, WIM, XAR и Z.

Разработчиком, а также независимыми тестерами, отмечается, что качество сжатия форматов ZIP и GZIP в этой программе чуть выше, чем в большинстве других. Остается заметить, что программа имеет очень простой и удобный интерфейс без каких бы то ни было украшений и излишеств.

Хотя этот выпуск имеет статус тестовой версии, он вполне стабилен и пригоден для повседневного использования. В цикле разработки архиватора 7-Zip редко появляются финальные выпуски, а тестовые-версии, чаще всего, функционируют без всяких проблем.

Внимание! В российском сегменте сети доступ к сайту и загрузке дистрибутива 7-Zip заблокирован.

Что нового в 7-Zip 19.01 Alpha:

  • Добавлена поддержка файлов закодированных с помощью Base64.
  • Реализована поддержка новых аппаратных инструкций x86/x64 для SHA-1 и SHA-256, поддерживаются процессоры AMD Ryzen и новейшие процессоры от Intel CPUs: Ice Lake и Goldmont. Это повышает скорость обработки многих операций.
  • Повышена скорость AES-шифрования.
  • Прочие небольшие улучшения.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость: 7-Zip 18.05 — новая версия с повышенной скоростью работы.

Скриншот 7-Zip 1 Скриншот 7-Zip 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 05.09.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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