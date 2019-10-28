nomacs — кроссплатформенный графический вьювер с открытыми исходными кодами

Познакомьтесь с программой nomacs — замечательным графическим вьювером. Кроссплатформенный, бесплатный и полнофункциональный инструмент, который может понравиться самой широкой аудитории.

nomacs — это простой, быстрый, но вполне функциональный вьювер для просмотра фотографий и прочих графических изображений, который является отличной альтернативой стандартным инструментам операционной системы или даже популярным FastStone Image Viewer и XnView. Программа умеет работать с изображениями во всех востребованных форматах, в том числе PSD и RAW.

Галерея миниатюр в nomacs

У nomacs есть несколько режимов просмотра изображений: поочередный (с полным интерфейсом, а также в безрамочном и полноэкранном режимах), галерея в режиме миниатюр, а также слайдшоу. В программе предусмотрена масса удобств: кэширование изображений для быстрого перехода, вкладки для быстрого доступа к разным галереям, поиск с фильтрацией, лента миниатюр при просмотре конкретного изображения, отображение мета-информации и гистограммы поверх изображения и много прочих мелочей. Что касается мелочей, то это не общие слова - в программе действительно множество небольших особенностей, которые и делают ее удобным и хорошо продуманным инструментом. Интерфейс может быть настроен под нужды пользователя и включает ряд опциональных панелей с различной информацией. Также он может как угодно плавать по экрану и имеет такую особенность, как настройка прозрачности. Отдельно нужно упомянуть функцию синхронного просмотра на ряде устройств, что может быть полезно для демонстрации изображений.

Просмотр изображений

Конечно, в nomacs предусмотрен набор инструментов для коррекции и мелкого редактирования. Поддерживается изменение таких параметров, как яркость, контраст, насыщенность, гамма, оттенок и некоторых других. Кроме того, есть функции автоматической коррекции и сравнения измененного изображения с оригиналом. Ну и, конечно же, предусмотрены инструменты для обрезки, вращения, изменения размера и конвертирования изображений в разные форматы. Также пользователю доступна пакетная обработка.

Одно из преимуществ этого вьювера заключается в кроссплатформенности и открытых исходных кодах. Можно скачать nomacs для Windows, GNU/Linux и FreeBSD. Открытые исходные коды проекта позволят сторонним программистам как угодно модифицировать программу. А еще nomacs полностью бесплатен, даже для коммерческого использования.

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В общем, рекомендуется попробовать nomacs самой широкой аудитории. Программа является простым графическим вьювером, способным стать основным средством для просмотра графических изображений.