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XnView

2.52.6

Скачать бесплатно замечательный просмотрщик графических файлов

Бесплатно Windows

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XnView — один из самых популярных просмотрщиков графических файлов. Программа имеет несложный и очень удобный интерфейс, высокую скорость работы, поддерживает просмотр всех известных графических форматов, умеет конвертировать все популярные форматы между собой, поддерживает несколько скромных фильтров и эффектов, поддерживает дополнения (для добавления в программу новых функций) и плагины (для поддержки форматов), включает функции создания слайдшоу, умеет получать изображения с камеры и сканера, а также имеет набор всевозможных удобств на все случаи жизни.

Стоит отметить, что XnView поддерживает 500 различных форматов файлов, что само по себе примечательно и является абсолютным рекордом среди графических вьюверов (тут стоит заметить, что 90% предлагаемых форматов никому ненужны и о них знают только сами разработчики). В общем, хорошая и полезная программа, которую можно смело рекомендовать.

XnView распространяется в 3-х версиях. Версия Standard является базовой и подойдет большинству пользователей, версия Minimal включает лишь самых необходимых функций, а версия Extended, помимо стандартного набора, включает некоторые дополнительные инструменты и плагины.

Интерфейс XnView
Интерфейс XnView
Просмотр изображения
Просмотр изображения
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях XnView:

  • Исправлена проблема с пропаданием сетки при обращении и диалогу поворота изображения.
  • Исправлена проблема появления черной полосы при изменении размера 1-битного изображения.
  • Улучшена поддержка FITS.
  • В NConvert добавлена поддержка подкаталогов при доступе к директориям (nconvert -o output/% folder).
  • В NConvert: добавлен параметр $DateModified для добавления даты изменения файла, если отсутствуют метаданные.
  • Теперь, в NConvert, при сохранении многостраничного файла, вместо имени первого файла, используется имя списка файлов.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о XnView

Пользуюсь данным просмотрщиком с 2009 года. Никогда не было, чтобы я чем-то остался недоволен. Хорошая программа - не тормозит, много очень нужных плюшек для редактирования фотографий. Рекомендую!

Автор: Андрей22.03.2025

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