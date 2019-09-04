SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

XnView

2.49

Скачать бесплатно замечательный просмотрщик графических файлов

Скачать XnView

XnView — один из самых популярных просмотрщиков графических файлов. Программа имеет несложный и очень удобный интерфейс, высокую скорость работы, поддерживает просмотр всех известных графических форматов, умеет конвертировать все популярные форматы между собой, поддерживает несколько скромных фильтров и эффектов, поддерживает дополнения (для добавления в программу новых функций) и плагины (для поддержки форматов), включает функции создания слайдшоу, умеет получать изображения с камеры и сканера, а также имеет набор всевозможных удобств на все случаи жизни.

Стоит отметить, что XnView поддерживает 500 различных форматов файлов, что само по себе примечательно и является абсолютным рекордом среди графических вьюверов (тут стоит заметить, что 90% предлагаемых форматов никому ненужны и о них знают только сами разработчики). В общем, хорошая и полезная программа, которую можно смело рекомендовать.

XnView распространяется в 3-х версиях. Версия Standard является базовой и подойдет большинству пользователей, версия Minimal включает лишь самых необходимых функций, а версия Extended, помимо стандартного набора, включает некоторые дополнительные инструменты и плагины.

Что нового в XnView 2.49:

  • Исправлена проблема с отображением некоторых JPEG2000-изображений.
  • Исправлена проблема с загрузкой ARW.
  • Исправлена проблема с TIFF-файлами использующими JPEG-компрессию.
  • Исправлено урезание диалога регулировки изображения.
  • Обновлена поддержка сохранения в формат PDF.
  • Обновлен компонент Sqlite до версии 2.24.0.
  • Исправлены уязвимости RLE & ICO.
  • Исправлена проблема с переключением на вывод stdout.
Скриншот XnView 1 Скриншот XnView 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 04.09.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

FastStone Image Viewer

Скачать бесплатно отличный графический вьювер, программу для просмотра графики

ACDSee

Многофункциональная программа для просмотра графики

PhotoScape

Просмотрщик графики с функциями ретуши

ACDSee Free

Очень простой просмотрщик графических форматов

IrfanView

Простой и удобный просмотрщик графических файлов

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64