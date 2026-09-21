XnView — один из самых популярных просмотрщиков графических файлов. Программа имеет несложный и очень удобный интерфейс, высокую скорость работы, поддерживает просмотр всех известных графических форматов, умеет конвертировать все популярные форматы между собой, поддерживает несколько скромных фильтров и эффектов, поддерживает дополнения (для добавления в программу новых функций) и плагины (для поддержки форматов), включает функции создания слайдшоу, умеет получать изображения с камеры и сканера, а также имеет набор всевозможных удобств на все случаи жизни.

Стоит отметить, что XnView поддерживает 500 различных форматов файлов, что само по себе примечательно и является абсолютным рекордом среди графических вьюверов (тут стоит заметить, что 90% предлагаемых форматов никому ненужны и о них знают только сами разработчики). В общем, хорошая и полезная программа, которую можно смело рекомендовать.

XnView распространяется в 3-х версиях. Версия Standard является базовой и подойдет большинству пользователей, версия Minimal включает лишь самых необходимых функций, а версия Extended, помимо стандартного набора, включает некоторые дополнительные инструменты и плагины.