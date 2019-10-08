pCloud 3.9.0 — новая версия клиента известного облачного сервиса

Вышла новая версия клиентской программы облачного сервиса pCloud.

pCloud — популярный облачный сервис для хранения, синхронизации и обмена любыми файлами. Позволяет хранить файлы на удаленных серверах, синхронизировать любые папки и делиться файлами с другими пользователями. У pCloud есть пара важных особенностей: виртуальный логический диск, отображающий содержание облачного хранилища, и возможность синхронизации любых папок, а не только одной определенной. Бесплатный тариф предлагает 10 Гб дискового пространства.

Главным нововведением pCloud 3.9.0 является улучшенная совместимость программы с 64-битными версиями операционной системы Windows. Теперь пользователям доступна отдельная 64-битная сборка клиента. Это должно немного повысить скорость работы pCloud за счет использования преимуществ 64-битных систем.

Интерфейс pCloud

Также разработчики отмечают такие улучшения, как внутреннюю доработку функции обмена файлами через публичную ссылку и обновленный драйвер виртуального диска pCloud.

Другие изменения: набор внутренних улучшений, которые являются подготовкой к предстоящим изменениям в приложении, и ряд различных исправлений для повышения стабильности работы программы.