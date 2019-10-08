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pCloud

3.9.0

Скачать клиент облачного сервиса pCloud, работающий через виртуальный диск

Скачать pCloud

pCloud — популярный облачный сервис для хранения, синхронизации и обмена любыми файлами. Позволяет хранить файлы на удаленных серверах, синхронизировать любые папки и делиться файлами с другими пользователями. Считается надежным сервисом с хорошей репутацией.

У pCloud есть пара важных особенностей. Во-первых, pCloud создает виртуальный логический диск, отображающий содержание облачного хранилища. С ним можно работать как с обычным диском — к примеру, через проводник операционной системы или файловый менеджер. Другая особенность заключается в возможности синхронизации любых папок, а не только определенной, как это заведено у многих других облачных сервисов.

Остается добавить, что в сервисе обеспечена передача данных по защищенному протоколу, а все хранимые данные надежно шифруются.

Интерфейс pCloud и виртуальный диск
Интерфейс pCloud и виртуальный диск
Синхронизация
Синхронизация
Настройки
Настройки

Можно скачать клиенты pCloud для Windows, GNU/Linux, Android и системы от Apple. Интерфейс просто и понятен - все функции поделены на разделы и доступ к ним очевиден. И хотя поддержка русского языка не предусмотрена, в программе вряд ли можно запутаться.

Кроме массы платных условий обслуживания pCloud предлагает и бесплатный план, в рамках которого предоставляется 10 Гб места и неограниченный трафик. Платные тарифы начинаются от 4 USD за 500 Гб. Примечателен пожизненный план обслуживания, по которому предоставляется 500 Гб за единоразовый платеж в 480 USD или 2 Тб за 980 USD.

Что нового в pCloud 3.9.0:

Добавлена поддержка авторизации через Google.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 08.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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