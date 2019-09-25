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Firefox Preview 2.0 — обновление тестовой версии нового Firefox для Android25.09.2019

Firefox Preview 2.0 — обновление тестовой версии нового Firefox для Android

Mozilla выпустила Firefox Preview 2.0 — заметное обновление тестовой версии своего нового мобильного браузера.

Напомню, что Firefox Preview — это проект тестирования нового Android-браузера от Mozilla, который придет на смену текущему Firefox для Android. Это не просто новая версия, а полностью новый браузер с новым движком, интерфейсом и пересмотренным набором дополнительных функций и настроек. Обязательно почитайте краткий обзор нововведений Firefox Preview в предыдущей заметке.

Стоит отметить, что эта версия уже была некоторое время доступна на сервисе Github. Теперь же разработчики обновили и Firefox Preview на Google Play, где у программы гораздо большая аудитория.

Firefox Preview 2.0 хоть и является достаточно крупным обновлением, все же не включает никаких особо важных нововведений — все примерно так же, как и было в предыдущих сборках. Однако, в браузер включена масса мелочей, что должно сделать работу с программой удобнее.

Добавление ярлыка сайта на главный экран
Добавление ярлыка сайта на главный экран
Ярлык приватного режима и удаление данных
Ярлык приватного режима и удаление данных
Отправка вкладки на другое устройство
Отправка вкладки на другое устройство

Что нового в Firefox Preview 2.0:

  • Добавлена возможность размещения поискового виджета Firefox Preview на домашнем экране устройства.
  • В главное меню браузера добавлен пункт для размещения ярлыка быстрого доступа к сайту на домашний экран устройства.
  • Добавлена возможность отправки открытой вкладки на другое, синхронизированное с аккаунтом пользователя, устройство (находится в меню «Поделиться»).
  • Добавлена возможность размещения ярлыка открытия приватного режима на домашнем экране устройства («Настройки» > «Приватность» > «Add private browsing shortcut» (еще не переведено в русской локализации).
  • Расширены функции удаления пользовательских данных («Настройки > «Приватность» > «Удаление данных веб-серфинга»).
  • Добавлено оповещение о текущем воспроизведении видео/аудио с возможностью поставить на паузу или воспроизвести.
  • Добавлена возможность вызова меню копировать/вставить/ при длинном нажатии на адресную строку.
  • Реализован быстрый вход в аккаунт Firefox, если пользователь уже авторизован через другую версию Firefox на том же устройстве.
  • Предприняты улучшения доступности.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Firefox Preview 2.0

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