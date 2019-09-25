Firefox Preview 2.0 — обновление тестовой версии нового Firefox для Android

Mozilla выпустила Firefox Preview 2.0 — заметное обновление тестовой версии своего нового мобильного браузера.
Напомню, что Firefox Preview — это проект тестирования нового Android-браузера от Mozilla, который придет на смену текущему Firefox для Android. Это не просто новая версия, а полностью новый браузер с новым движком, интерфейсом и пересмотренным набором дополнительных функций и настроек. Обязательно почитайте краткий обзор нововведений Firefox Preview в предыдущей заметке.
Стоит отметить, что эта версия уже была некоторое время доступна на сервисе Github. Теперь же разработчики обновили и Firefox Preview на Google Play, где у программы гораздо большая аудитория.
Firefox Preview 2.0 хоть и является достаточно крупным обновлением, все же не включает никаких особо важных нововведений — все примерно так же, как и было в предыдущих сборках. Однако, в браузер включена масса мелочей, что должно сделать работу с программой удобнее.
Что нового в Firefox Preview 2.0:
- Добавлена возможность размещения поискового виджета Firefox Preview на домашнем экране устройства.
- В главное меню браузера добавлен пункт для размещения ярлыка быстрого доступа к сайту на домашний экран устройства.
- Добавлена возможность отправки открытой вкладки на другое, синхронизированное с аккаунтом пользователя, устройство (находится в меню «Поделиться»).
- Добавлена возможность размещения ярлыка открытия приватного режима на домашнем экране устройства («Настройки» > «Приватность» > «Add private browsing shortcut» (еще не переведено в русской локализации).
- Расширены функции удаления пользовательских данных («Настройки > «Приватность» > «Удаление данных веб-серфинга»).
- Добавлено оповещение о текущем воспроизведении видео/аудио с возможностью поставить на паузу или воспроизвести.
- Добавлена возможность вызова меню копировать/вставить/ при длинном нажатии на адресную строку.
- Реализован быстрый вход в аккаунт Firefox, если пользователь уже авторизован через другую версию Firefox на том же устройстве.
- Предприняты улучшения доступности.
- Исправлены ошибки.