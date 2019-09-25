Firefox Preview 2.0 — обновление тестовой версии нового Firefox для Android

Mozilla выпустила Firefox Preview 2.0 — заметное обновление тестовой версии своего нового мобильного браузера.

Напомню, что Firefox Preview — это проект тестирования нового Android-браузера от Mozilla, который придет на смену текущему Firefox для Android. Это не просто новая версия, а полностью новый браузер с новым движком, интерфейсом и пересмотренным набором дополнительных функций и настроек. Обязательно почитайте краткий обзор нововведений Firefox Preview в предыдущей заметке.

Стоит отметить, что эта версия уже была некоторое время доступна на сервисе Github. Теперь же разработчики обновили и Firefox Preview на Google Play, где у программы гораздо большая аудитория.

Firefox Preview 2.0 хоть и является достаточно крупным обновлением, все же не включает никаких особо важных нововведений — все примерно так же, как и было в предыдущих сборках. Однако, в браузер включена масса мелочей, что должно сделать работу с программой удобнее.

Добавление ярлыка сайта на главный экран Ярлык приватного режима и удаление данных Отправка вкладки на другое устройство

Что нового в Firefox Preview 2.0: