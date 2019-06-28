Firefox Preview 1.0 — открытое тестирование нового Firefox для Android

Компания Mozilla приглашает всех желающих попробовать свой новый мобильный браузер — началось открытое тестирование нового Firefox для Android.

Firefox Preview — это предварительная версия нового Firefox для Android (пользователи могут знать его под кодовым именем Fenix), который заменит собой текущий браузер. То есть, это не просто новая версия, а полностью новый браузер, с новым движком, интерфейсом и пересмотренным набором дополнительных функций и настроек.

Опытные пользователи уже могли попробовать новинку в рамках более узкого тестирования в мае этого года. Тогда тестовая версия распространялась через регистрацию, была адресована активным пользователям и рассчитывалась на поиск ошибок. Эта версия ориентирована на более широкую аудиторию — любой желающий может запросто скачать Firefox Preview из Google Play и познакомиться с новинкой.

Экран первого запуска Начальный экран Firefox Preview Интерфейс Firefox Preview

Новый движок

Новый мобильный Firefox построен на основе движка GeckoView, активной разработкой которого Mozilla занималась последнее время. GeckoView уже давно используется в Firefox Focus и является хорошо обкатанной и стабильной основой для браузера.

Самое главное тут — это производительность, Mozilla обещает значительный прирост скорости, вплоть до двухкрат, по сравнению с нынешней версией браузера. Одной из важнейших внутренних особенностей является переработанный подход к обработке сессий и вкладок, что должно здорово повысить скорость.

Новый интерфейс

В Firefox Preview полностью новый интерфейс. Полной переработке подверглось как оформление, так и структура: начальный экран, адресная строка, меню функций, настройки, да и все прочее полностью переработано.

Теперь адресная строка на начальном экране располагается посередине, а на экране с открытым сайтом перемещается в нижнюю часть окна приложения, что рассчитано на управление программой одной рукой. Начальный экран не только полностью переосмыслен, но теперь является экраном выбора открытой вкладки: на нем содержатся адресная строка, миниатюры открытых сайтов, закладки (функция «Коллекция») и кнопка перехода в режим приватного просмотра. Меню функций также переоформлено в новом стиле и перекомпоновано для более удобного доступа к важным функциям.

Обычные закладки трансформировались в функцию «Коллекция», которая является продвинутым вариантом традиционных закладок и позволяет организовывать подборки ссылок на интернет-ресурсы, а также делиться ими с другими пользователями.

Упор на конфиденциальность

Новый Firefox для Android создается с оглядкой на опыт, полученный при разработке браузера Firefox Focus, который является функционально урезанным браузером с упором на конфиденциальность пользователя. Из него новинка переняла функции блокировки различных трекеров, отслеживающих пользователя. Нужно отметить, что в Firefox Preview блокировка трекеров включена по умолчанию.

Настройки Приватный режим Темная тема оформления

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Поддержка расширений пока не реализована, но обязательно появится в будущем.

Разработчики отмечают, что финальная версия может значительно отличаться от этой тестовой сборки и пользователям не стоит воспринимать ее как готовый продукт. Релиз стабильной версии нового мобильного Firefox намечен на осень 2019 года.