Firefox Preview 1.0 — открытое тестирование нового Firefox для Android

Компания Mozilla приглашает всех желающих попробовать свой новый мобильный браузер — началось открытое тестирование нового Firefox для Android.
Firefox Preview — это предварительная версия нового Firefox для Android (пользователи могут знать его под кодовым именем Fenix), который заменит собой текущий браузер. То есть, это не просто новая версия, а полностью новый браузер, с новым движком, интерфейсом и пересмотренным набором дополнительных функций и настроек.
Опытные пользователи уже могли попробовать новинку в рамках более узкого тестирования в мае этого года. Тогда тестовая версия распространялась через регистрацию, была адресована активным пользователям и рассчитывалась на поиск ошибок. Эта версия ориентирована на более широкую аудиторию — любой желающий может запросто скачать Firefox Preview из Google Play и познакомиться с новинкой.
Новый движок
Новый мобильный Firefox построен на основе движка GeckoView, активной разработкой которого Mozilla занималась последнее время. GeckoView уже давно используется в Firefox Focus и является хорошо обкатанной и стабильной основой для браузера.
Самое главное тут — это производительность, Mozilla обещает значительный прирост скорости, вплоть до двухкрат, по сравнению с нынешней версией браузера. Одной из важнейших внутренних особенностей является переработанный подход к обработке сессий и вкладок, что должно здорово повысить скорость.
Новый интерфейс
В Firefox Preview полностью новый интерфейс. Полной переработке подверглось как оформление, так и структура: начальный экран, адресная строка, меню функций, настройки, да и все прочее полностью переработано.
Теперь адресная строка на начальном экране располагается посередине, а на экране с открытым сайтом перемещается в нижнюю часть окна приложения, что рассчитано на управление программой одной рукой. Начальный экран не только полностью переосмыслен, но теперь является экраном выбора открытой вкладки: на нем содержатся адресная строка, миниатюры открытых сайтов, закладки (функция «Коллекция») и кнопка перехода в режим приватного просмотра. Меню функций также переоформлено в новом стиле и перекомпоновано для более удобного доступа к важным функциям.
Обычные закладки трансформировались в функцию «Коллекция», которая является продвинутым вариантом традиционных закладок и позволяет организовывать подборки ссылок на интернет-ресурсы, а также делиться ими с другими пользователями.
Упор на конфиденциальность
Новый Firefox для Android создается с оглядкой на опыт, полученный при разработке браузера Firefox Focus, который является функционально урезанным браузером с упором на конфиденциальность пользователя. Из него новинка переняла функции блокировки различных трекеров, отслеживающих пользователя. Нужно отметить, что в Firefox Preview блокировка трекеров включена по умолчанию.
Поддержка расширений пока не реализована, но обязательно появится в будущем.
Разработчики отмечают, что финальная версия может значительно отличаться от этой тестовой сборки и пользователям не стоит воспринимать ее как готовый продукт. Релиз стабильной версии нового мобильного Firefox намечен на осень 2019 года.