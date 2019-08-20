Microsoft Edge Beta — разработка браузера доросла до бета-версии

Компания Microsoft выпустила первую бета-версию своего нового браузера Microsoft Edge, основанного на проекте Chromium.

Напомню, что в конце прошлого года компания Microsoft объявила о разработке нового Microsoft Edge на основе Chromium. В апреле текущего года были выпущены ранние тестовые сборки (Canary и Dev), в рамках которых предлагалось тестирование включаемых в браузер функций. Теперь же пришло время для более стабильной Beta-версии.

Если до сих пор желающим принять участие в тестировании нового браузера были доступны только ранние Canary- и Dev-сборки, то теперь можно скачать и долгожданную Beta-сборку, которая отличается повышенной стабильностью и адресована гораздо более широкой аудитории, чем тестеры. Beta-версия отлично подойдет тем пользователям, кто хочет познакомиться с новинкой, но не готов к обилию ошибок и активному тестированию внедряемых разработчиками нововведений. На этот тестовый канал попадают функции, которые были хорошо обкатаны на более ранних тестовых версиях и которые должны работать достаточно стабильно.

Интерфейс Microsoft Edge Beta

Кстати говоря, со времен выпуска первой тестовой сборки прошло больше 4-х месяцев, на протяжении которых, браузер активно разрабатывался и тестировался огромным сообществом, сформировавшемся вокруг новинки. За это время тестовые версии были загружены более миллиона раз, а количество отзывов получаемых разработчиками превысило 140 000.

Остается добавить, что для загрузки доступны версии Microsoft Edge Beta для операционных систем Windows 10, 8.1, 8 и 7. Есть поддержка русского языка. Обновление Beta-канала будет происходить один раз в 6 недель.