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В мобильный браузер Opera Touch добавлена поддержка передачи файлов16.08.2019

В мобильный браузер Opera Touch добавлена поддержка передачи файлов

Компания Opera Software выпустила заметное обновление для Opera Touch.

Opera Touch — это один из нескольких мобильных браузеров от Opera Software для операционных систем Android и iOS. Его особенности заключаются в интерфейсе, оптимизированном под управление одной рукой, а также функции Flow, которая представляет собой ленту различных материалов пользователя (ссылки, изображения и прочее), сохраняемых на память и синхронизирующихся с Opera для компьютера. Почитайте обзор Opera Touch.

В новой версии Opera Touch расширена функциональность Flow. Теперь пользователь может добавлять в ленту не только ссылки, изображения и всякие заметки, но еще и файлы любых типов. Это может быть довольно удобно для передачи небольших файлов между устройствами. Новая кнопка загрузки файла доступна рядом со строкой набора текста в нижней части окна функции Flow.

Flow в Opera Touch
Flow в Opera Touch
Flow в Opera для компьютера
Flow в Opera для компьютера

Важно сообщить об ограничениях. Размер передаваемого файла не может превышать 10 Мб. Максимальный срок хранения файла в облаке — 48 часов. То есть, новинка рассчитана исключительно на передачу небольших файлов между устройствами и совсем не годится для их хранения.

Напомню, что функция Flow есть в мобильном Opera Touch и в Opera для компьютера. Пользователю необходимо связать устройства (через сканирование QR-кода), после чего лента Flow будет единой для Opera Touch и Opera для компьютера.

Скачать Opera Touch для Android

БесплатноРазмер: 10 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Opera Touch для iOS

БесплатноРазмер: 12 МбОС: iOSСтабильная версия

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