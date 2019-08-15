Microsoft Edge 78 — улучшенное чтение голосом с использованием нейросети

Компания Microsoft, активно разрабатывающая свой новый браузер Microsoft Edge на основе Chromium, анонсировала значительно улучшенную функцию чтения голосом, включенную в последние тестовые сборки браузера.

В обновленной функции чтения голосом впервые используется новый облачный механизм синтезирования речи, который должен быть гораздо более качественным, чем традиционный, использовавшийся до сих пор. Разработчики отмечают, что обновленная функция работает на основе нейросети, что позволяет добиться значительно более натурального, нероботизированного голоса.

В новинке расширен список голосов, читающих текст. Как и прежде, там доступны стандартные, хорошо знакомые пользователям голоса, а новые, работающие на основе облака, имеют пометку «Neural» (нейронная сеть). Вот выбор такого типа голоса и должен обеспечить неслыханное доселе качество чтения.

Выбор голоса для чтения в Micorosft Edge

В функциональном плане это все та же функция чтения голосом, что присутствовала раньше, в том числе и в классическом Microsoft Edge на движке EdgeHTML, с лишь немного измененным интерфейсом. Как и прежде, она доступна через контекстное меню правого клика мыши; там также присутствует панель управления воспроизведением и выбор предпочтительного голоса. Пользователь может запустить процесс чтения всей страницы или отметить конкретный отрезок для его чтения.

Попробовать новинку можно, скачав последнюю сборку Microsoft Edge Canary или Dev. На данный момент использование нейросети доступно лишь для небольшого количества языков. Русский язык пока не поддерживается.