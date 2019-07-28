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AdwCleaner 7.4 — обновление с поддержкой удаления предустановленных программ28.07.2019

AdwCleaner 7.4 — обновление с поддержкой удаления предустановленных программ

Выпущено заметное обновление AdwCleaner — известного и популярного инструмента для удаления разнообразных рекламных модулей и подобных программ.

AdwCleaner позволит обнаружить на компьютере различные рекламные модули, панели инструментов, всякие дополнения и плагины, которые нередко попадают на компьютер пользователя вместе с различными программами. Это простой и быстрый инструмент, который не требует установки и способен просканировать систему за полминуты.

Главным нововведением AdwCleaner 7.4 является добавление поддержки обнаружения и удаления предустановленных программ. Речь о тех программах, которые частенько устанавливаются сборщиком устройства и могут оказаться лишними. Ярким примером может быть новый ноутбук, сборщик которого обязательно понаставит своих и партнерских программ, грамотному пользователю большинство из которых точно ни к чему. Это может быть какой-нибудь ненужный старый антивирус от Norton, всякие утилиты для работы с тачпадом и многое другое. Вот теперь AdwCleaner будет находить такие программы и предлагать их удаление.

Интерфейс AdwCleaner
Интерфейс AdwCleaner

В дополнение к новой функциональности в программу включены сопутствующие особенности. Добавлена возможность создания точки восстановления — это позволит вернуть предустановленные программы в случае негативного эффекта от их удаления. Также появилось информационное сообщение, разъясняющее, что такое предустановленное программное обеспечение и почему оно ненужно.

Кроме того, в AdwCleaner 7.4 создан новый глоссарий обнаружения для результатов сканирования, реализованы HTTP/2 для всех HTTP-запросов, а также предпринят ряд мелких улучшений и обновлений сторонних компонентов.

Скачать AdwCleaner 7.4

БесплатноРазмер: 7.27 МбОС: WindowsСтабильная версия

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