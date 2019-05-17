Mozilla Fenix — новый Android-браузер доступен в Google Play

Компания Mozilla приглашает всех желающих принять участие в выявлении ошибок в своем новом мобильном браузере Fenix — предварительная версия уже доступна в Google Play всем зарегистрированным участникам начавшегося тестирования.

Fenix — это новый мобильный браузер, который в скором времени заменит собой обычный Firefox для Android. Тестовое приложение носит имя Firefox Preview, а название Fenix является лишь кодовым именем, под которым сообщество знает готовящийся браузер. Финальная версия будет носить имя Firefox, как и прежде.

Это практически полностью новый браузер. В основе Fenix стоят новый движок GeckoView и набор компонентов Mozilla Android Components. Новые внутренние компоненты призваны значительно улучшить браузер, сделав кодовую базу программы более гибкой, и нацелены на будущее применение во многих проектах разработчика. Они уже используются в некоторых других продуктах Mozilla, к примеру, в конфиденциальном браузере Firefox Focus.

Одной из важнейших внутренних особенностей браузера Fenix является переработанный подход к обработке сессий и вкладок, что должно здорово повысить скорость работы браузера.

Главный экран Меню браузера Настройки

У новинки полностью переработан интерфейс, который в значительной степени отличается от нынешнего Firefox для Android. Fenix предлагает не только новое оформление и структуру интерфейса, но и меняет поведение некоторых часто используемых функций. К примеру, теперь адресная строка на главном экране располагается посередине, на экране открытия новой вкладки находится вверху, а на странице с открытым сайтом перемещается вниз. Другим заметным отличием является главный экран, который не только полностью переработан, но и по совместительству является экраном выбора открытой вкладки.

Главное меню также переоформлено в новом стиле и перекомпоновано для более удобного доступа к важным функциям. На самом деле почти все элементы интерфейса подверглись той или иной переработке. В глаза бросается кнопка перехода в режим приватного просмотра, которая вынесена на главный экран; новая темная тема оформления браузера; раздел "Коллекции" на главном экране и много другое. Также значительно изменен экран настроек браузера — на данный момент доступных опций гораздо меньше, чем в классической версии браузера и их ассортимент, наверняка, будет расширен в ходе разработки.

Приватный просмотр Темная тема Открытие новой вкладки

Сейчас ещё не все функции браузера реализованы в полной мере и это изменится с ходом разработки. Поддержка расширений так вообще отсутствует, но обязательно появится к финальному выпуску нового Firefox для Android.

Для участия в тестировании требуется вступить в Google-группу, после чего аккаунт Google Play, зарегистрированный на тот же почтовый адрес, будет иметь доступ к тестированию, что даст возможность скачать Fenix. Вот что нужно сделать: присоединиться к тестированию на сайте Mozilla, вступить в Google-группу про Fenix, присоединиться к тестированию на Google Play, скачать Fenix с Google Play.

И помните, что это далеко не готовый продукт. Эта версия нужна исключительно для поиска ошибок и не для чего другого. Записывайтесь в тестеры! Это интересно.