Обновление Telegram — локальные чаты и добавление контактов со скрытым номером

Выпущено очередное важное обновление мессенджера Telegram, содержащее несколько заметных нововведений.

Интересным нововведением Telegram для Android является возможность объединяться с пользователями, находящимися неподалеку. Для этого в новую версию Telegram добавлена функциональность чатов на основе местоположения, что позволяет добавлять в контакты пользователей, находящихся поблизости. Конечно, функция не будет искать людей по всей округе, выдавая их местоположение всем желающим — обнаруживаются лишь пользователи, использующие эту функцию в данный момент, то есть, включившие ее по предварительному согласию или из любопытства. Отмечу, что эта функция недоступна в версии клиента для компьютера.

Поиск пользователя, находящегося рядом Создание локального чата

Также там предусмотрены и локальные групповые чаты, которые также объединяют людей по их местоположению. К примеру, это может быть чат общежития института, временный чат болельщиков стадиона или просто чат коллег, работающих в одном учреждении.

Другое нововведение позволяет добавлять пользователей, которые скрыли свой номер телефона. Напомню, что предыдущее обновление Telegram включило возможность скрывать свой телефонный номер от других пользователей. Кроме того, туда же добавлена кнопка блокировки такого собеседника. Это нововведение присутствует как в мобильной, так и настольной версиях программы.

Еще одним небольшим улучшением является расширение настройки исключений для уведомлений.

А еще теперь можно передавать права на группу другому пользователю. Это позволяет полностью отказаться от прав на владение группой в пользу кого угодно.

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