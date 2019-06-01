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Обновление Telegram — интеграция групп с каналами и новые настройки конфиденциальности01.06.2019

Обновление Telegram — интеграция групп с каналами и новые настройки конфиденциальности

Выпущено очередное важное обновление мессенджера Telegram для всех поддерживаемых операционных систем.

Особо интересным нововведением новой версии Telegram является возможность интеграции групп с каналами. Теперь администраторы могут снабдить свой канал групповым чатом, в котором пользователи смогут обсуждать материалы — посты будут иметь кнопку перехода к его обсуждению. Это довольно важное изменение, которое наверняка сильно повлияет на все Telegram-сообщество, добавив ещё больше пользовательской активности.

Настройки конфиденциальности телефонного номера
Настройки конфиденциальности телефонного номера
Прикрепление группового чата к каналу
Прикрепление группового чата к каналу

В этом обновлении предприняты очередные меры для повышения конфиденциальности пользователя. В мессенджер добавлена возможность настройки того, кто сможет видеть номер телефона пользователя. Другим важным нововведением является возможность добавлять группы в любые исключения настроек конфиденциальности. Такая настройка распространяется на всех участников чата и предоставляет множество вариантов использования.

Ещё одним любопытным новшеством стала возможность просмотра каналов и групп через обычный браузер. Пользователю даже не требуется иметь учётную запись, чтобы зайти на канал и посмотреть его содержание прямо в браузере.

Просмотр Telegram-канала в браузере
Просмотр Telegram-канала в браузере

Другие улучшения: значительно упрощена интеграция Telegram-ботов с сайтами; в Android-версии переработаны некоторые диалоги; подозрительные и мошеннические каналы и группы теперь помечаются специальной плашкой «Scam».

У SLO.ru тоже есть свой Telegram-канал, на котором публикуются анонсы всех обновлений. Обязательно присоединяйтесь.

Скачать Telegram 1.7.2 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.7.2 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.7.2 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.7.2 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 5.7 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram 5.7 для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

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