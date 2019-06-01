Обновление Telegram — интеграция групп с каналами и новые настройки конфиденциальности

Выпущено очередное важное обновление мессенджера Telegram для всех поддерживаемых операционных систем.

Особо интересным нововведением новой версии Telegram является возможность интеграции групп с каналами. Теперь администраторы могут снабдить свой канал групповым чатом, в котором пользователи смогут обсуждать материалы — посты будут иметь кнопку перехода к его обсуждению. Это довольно важное изменение, которое наверняка сильно повлияет на все Telegram-сообщество, добавив ещё больше пользовательской активности.

Настройки конфиденциальности телефонного номера Прикрепление группового чата к каналу

В этом обновлении предприняты очередные меры для повышения конфиденциальности пользователя. В мессенджер добавлена возможность настройки того, кто сможет видеть номер телефона пользователя. Другим важным нововведением является возможность добавлять группы в любые исключения настроек конфиденциальности. Такая настройка распространяется на всех участников чата и предоставляет множество вариантов использования.

Ещё одним любопытным новшеством стала возможность просмотра каналов и групп через обычный браузер. Пользователю даже не требуется иметь учётную запись, чтобы зайти на канал и посмотреть его содержание прямо в браузере.

Просмотр Telegram-канала в браузере

Другие улучшения: значительно упрощена интеграция Telegram-ботов с сайтами; в Android-версии переработаны некоторые диалоги; подозрительные и мошеннические каналы и группы теперь помечаются специальной плашкой «Scam».

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