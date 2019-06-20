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Microsoft Edge (Chromium) — доступны тестовые версии для Windows 7, 8 и 8.120.06.2019

Microsoft Edge (Chromium) — доступны тестовые версии для Windows 7, 8 и 8.1

Компания Microsoft выпустила тестовые версии своего нового браузера Microsoft Edge на основе Chromium для операционных систем Windows 7, 8 и 8.1.

Пользователи знают, что последние полгода компания Microsoft активно разрабатывает новый браузер Edge на основе проекта Chromium и регулярно выпускает свежие тестовые сборки. До сих пор пользователям были доступны версии браузера только для операционной системы Windows 10. С сегодняшнего же дня можно скачать Microsoft Edge и для операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, которые до сих пор имеют большую аудиторию, чем десятка.

Microsoft Edge
Microsoft Edge

На данный момент для пользователей Windows 7, 8 и 8.1, доступны только самые ранние тестовые сборки канала Canary, но в ближайшие недели можно будет скачать и более стабильные Dev-сборки браузера, которые уже давно доступны в Windows 10.

Разработчики отмечают отсутствие разницы между версиями браузера для всех версий операционных систем. Также упоминается, что в новых версиях все еще присутствует ряд известных проблем, в том числе отсутствие поддержки темного режима интерфейса и невозможность входа в Azure AD.

Скачать Microsoft Edge

БесплатноРазмер: 1.7 МбОС: WindowsТестовая версия

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