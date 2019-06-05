Cyberduck 7.0 — двукратный прирост скорости загрузки и расшаривание файлов

Выпущено крупное обновление Cyberduck — программы для доступа к облачным хранилищам.

Cyberduck — это программа для работы с файлами, находящимися в облачных хранилищах и прочих сервисах удаленного хранения данных. Простой интерфейс программы, построенный в стиле древовидного каталога, позволяет работать с файлами, размещенными на следующих сервисах: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive (Azure), Amazon S3, OpenStack Swift, Backblaze B2, а также FTP, SFTP и WebDAV. Cyberduck позволяет осуществлять все стандартные операции (скачать, загрузить, переименовать и т. п.), а также и некоторые специфические для конкретного сервиса.

Интерфейс Cyberduck

Мультисигментная загрузка — ключевое нововведение Cyberduck 7.0. Теперь программа скачивает данные в несколько параллельных потоков, что позволило значительно повысить скорость загрузки файлов. Разработчики говорят, что в некоторых случаях новый метод параллельной загрузки может дать более чем двукратный прирост скорости сравнительно с предыдущими версиями программы. И это не маркетинговая уловка — возросшая скорость загрузки видна даже без тестов и наверняка может достигать более чем двукратного увеличения.

Другие нововведения этой версии касаются возможности расшаривания файлов (открытие для доступа третьим лицам), находящихся в облачных хранилищах, прямо из программы. И хотя расшаривание файлов является вполне стандартной функцией для большинства облачных хранилищ, ее до сих пор не было в арсенале. Новый пункт «Share» добавлен в контекстное меню файла и с некоторыми вариациями функциональности работает с такими сервисами, как Google Drive, Dropbox (ссылка на 4 часа), Microsoft OneDrive, Backblaze B2 и DRACOON.

Также в эту версию добавлена поддержка копирования и переименования файлов на Backblaze B2 и исправлено множество ошибок.