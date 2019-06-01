BiglyBT 2.0 — обновление мощнейшего торрент-клиента

Выпущено значительное обновление торрент-клиента BiglyBT.

BiglyBT — это свободный мультиплатформенный торрент-клиент, не содержащий никакой рекламы и включающий огромное множество настроек. Это реинкарнация некогда популярного торрент-клиента Azureus, который в последствии трансформировался в Vuze, оброс рекламой и ненужными функциями, а теперь и вовсе не подает признаков активности. Пара старых разработчиков Azureus решили вернуться к истокам и развивают новый торрент-клиент, основанный на кодовой базе старого проекта, с набором нововведений и новым именем.

Интерфейс BiglyBT 2.0

Это очень мощный битторрент-клиент, который рассчитан на искушенных пользователей, серьезно увлечённых файлообменом и желающих принимать активное участие в торрент-сообществе. Дело в огромном множестве всевозможных опций, предусматривающих настройку всего, что только можно. Это выражено и в обилии функций, и в массе настроек их поведения, и в интерфейсе, который заточен под нужды управления большим количеством раздач на по-разному сконфигурированных трекерах. BiglyBT вряд ли понравится людям, скачивающим с торрента от случая к случаю, — предлагаемый функционал будет явно избыточен, а интерфейс слишком перенасыщен возможностями — таким пользователям лучше скачать uTorrent или qBittorrent.

Богатые настройки BiglyBT

В функциональном плане BiglyBT является современным битторрент-клиентом и поддерживает большинство востребованных технологий: DHT, UPnP, uTP, IPv6, WebTorrent, обнаружение VPN, объединение сварма, анонимный обмен с помощью I2P и Tor и т. д.

BiglyBT 2.0 — это обновление с рядом деловых улучшений. Важно отметить предпринятые меры для устранения проблем при работе с некоторыми, в том числе и приватными, трекерами. Кроме прочего, в новой версии BiglyBT улучшена настройка некоторых функций, доработаны различные диалоги, добавлена возможность размещения плагинов в меню инструментов, добавлена функция отключения TCP/UDP-пиров, включена потеговая настройка перемещения файлов, добавлены новые всплывающие подсказки, в настройки добавлена опция сброса параметров в базовое состояние и многое другое.