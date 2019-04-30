SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

uTorrent

3.5.5 (45225)

Скачать бесплатно самый популярный торрент-клиент

Скачать uTorrent

uTorrent — это самый популярный клиент P2P-сети BitTorrent (торрент-клиент). Быстрый, функциональный, умный и красивый. Это приложение является абсолютным лидером по популярности среди торрент-клиентов. И это заслуженно, ведь uTorrent может похвастаться высокой скоростью работы, удобным интерфейсом, набором дополнительных функций и поддержкой всех необходимых технологий. При этом, размер дистрибутива uTorrent — 2 мегабайта, что в разы меньше чем размер других торрент-клиентов.

Кроме таких качеств как маленький дистрибутив, высокая скорость работы и отличный интерфейс, uTorrent еще и очень функционален. Кроме самоочевидных для такого типа программ функций и богатым набором настроек загрузок/раздач, в uTorrent дополнительно присутствуют следующие функции: детальная статистика расхода трафика, возможность удаленного доступа (подключение к работающей программе с другого компьютера для управления загрузками), система рейтинга и комментариев раздач (хороший рейтинг исключает подделки или просто некачественные раздачи), воспроизведение видеофайлов во время их загрузки и еще несколько менее значительных функций.

Скриншот uTorrent 1
Интерфейс uTorrent
Скриншот uTorrent 2
Настройки
Скриншот uTorrent 3
Создание нового торрента

uTorrent обладает современным и очень удобным интерфейсом. Доступ к функциям очевиден и программой удобно пользоваться. Кроме того, основное окно программы имеет специальный компактный режим, который особенно удобен при работе на маленьком экране и при использовании сенсорного экрана (также, для компактности рекомендуется свернуть все дополнительные панели).

Кроме того, в uTorrent присутствует специальный сервис Apps Studio. Это галерея различного контента, как напрямую связанных с программой, так и не имеющих отношения к uTorrent и просто распространяющихся через App Studio. К первым относятся модули расширения функциональности, которых, впрочем, негусто, а ко вторым относятся разнообразный мультимедийный контент (видео и аудио), который просто распространяется через этот сервис.

Будьте осторожны! Установщик программы очень хочет нагрузить пользователю дополнительного софта от партнеров. Нужно быть особенно осторожным при обновлении. А еще в самой программе транслируется плохая реклама. Программа хорошая, но разработчикам доверять нельзя.

Что нового в uTorrent 3.5.5 (45225):

В список торрентов добавлена ссылка на информацию о токенах.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 30.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать
Telegram

Читайте в Telegram!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

BitTorrent

Официальный клиент разрабтчиков BitTorrent

qBittorrent

Скачать открытый торрент-клиент для всех платформ

Tixati

Клиент BitTorrent с открытым исходным кодом

Vuze

Мощный торрент-клиент с массой функций

uTorrent Web

Скачать торрент-клиент для браузера с упором на видео

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64