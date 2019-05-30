CentBrowser 4.0.9.102 — обновление браузера с новыми настройками

Выпущена новая версия альтернативного браузера CentBrowser.

CentBrowser — альтернативный браузер на основе Chromium. Является любительским проектом, нацеленным на включение в программу широкого набора дополнительных настроек для значительной кастомизации поведения многих функций браузера. Огромный набор адекватных новых опций позволил этому браузеру получить определенную популярность среди пользователей.

CentBrowser 4.0.9.102 является очередным обновлением, включающим в браузер несколько новых полезных настроек, из-за которых пользователи и делают свой выбор в пользу этой программы.

Интерфейс CentBrowser

Добавлена новая настройка, позволяющая регулировать скорость прокрутки панели вкладок (одна из особо популярных функций). Новый ползунок позволяет регулировать скорость от 1-го до 10-ти. Новая опция доступна в следующем разделе: «Настройки» > «Вкладки» > «Скорость прокрутки панели вкладок».

Добавлена настройка, позволяющая включить возможность начать поиск по странице с выделенного текста. Пользователь выделяет определенный текст, обращается к функции поиска по странице (CTRL+F) и браузер сразу ищет выделенный текст. Новую настройку можно найти по следующему пути: «Настройки» > «Просмотр» > «Начать поиск с выделенного текста на странице».

Добавлена новая опция, позволяющая выбрать действие, при нажатии на звуковой индикатор на вкладке. Доступно три варианта: отключить звук на этой странице, отключить звук на всех открытых страницах этого сайта или не выполнять никаких действий. Находится в следующем разделе: «Настройки» > «Вкладки» > «При нажатии кнопки звукового индикатора на вкладке».

Кроме новых настроек стоит отметить переход браузера на обновленный Chromium версии 74.0.3729.169, а также исправления некоторых проблем с темной темой оформления. Прочие улучшения CentBrowser 4.0.9.102 являются небольшими улучшениями и исправлениями ошибок, обнаруженными в браузере со времен выпуска предыдущей версии.