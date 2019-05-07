Microsoft рассказала о будущих нововведениях браузера Edge

В рамках конференции Microsoft Build 2019 компания Microsoft анонсировала несколько функций, которые планируется включить в новый браузер Edge, разрабатываемый на основе Chromium.

Напомню, что не так давно компания Microsoft отказалась от дальнейшего развития классического Edge и начала разработку нового браузера на основе платформы Chromium компании Google. На данный момент все желающие могут принять участие в тестировании предварительных версий, распространение которых началось около месяца назад.

Microsoft рассказали о трех новых особенностях браузера, которые еще не включены в версии, предлагаемые для тестирования, однако планируемые к реализации в будущих сборках.

Коллекции

Коллекции — новая интересная особенность, служащая для хранения информации. Новинка позволит сохранять самый разнообразный контент с сайтов и организовывать его для удобного доступа. Коллекция представляет собой набор различных данных, собранных в рамках одного материала; это могут быть как обычные ссылки на веб-страницы, так и текст, изображения, видео. Формирование новой коллекции осуществляется обычным перетаскиванием элементов веб-страницы на специальную боковую панель, откуда можно получить и доступ к уже имеющимся у пользователя коллекциям. Также будет доступна возможность экспорта сохраненных коллекций во внешние приложения.

Коллекции

Инструменты конфиденциальности

В новом Microsoft Edgе появятся новые настройки конфиденциальности. В первую очередь, они направлены на блокировку различных трекеров и препятствуют отслеживанию пользователя в интернете. Новинка позволит выбрать из нескольких четко обозначенных вариантов предпочтительный уровень защиты. Будет доступно три варианта: от блокировки только вредоносных трекеров и до полного запрета любых трекеров и вредоносных сайтов.

Блокировка трекеров

Режим совместимости Internet Explorer

Важной особенностью нового Microsoft Edge будет режим совместимости с Internet Explorer. На свете есть масса устаревших сайтов и веб-сервисов, которые отлично работают в Internet Explorer, но несовместимы с новыми браузерами. Речь, в первую очередь, о различных внутренних корпоративных сайтах и сервисах, которые не могут идти в ногу со временем и для доступа к которым до сих пор используются старые версии браузера.

Пользователям Microsoft Edge не придется переключаться на старые браузеры, чтобы воспользоваться такими сайтами — новая функциональность обеспечит корректную обработку содержания прямо внутри нового Edge. Более того, переключение в режим совместимости может происходить автоматически, в соответствии с внутренним списком сайтов, для которых требуется особенный режим работы.

Режим совместимости с Internet Explorer 11

Возможно, это и есть ответ на важный вопрос о том, сколько браузеров придется поддерживать Microsoft после выпуска стабильной версии нового Edge. Хотя скорое исключение Internet Explorer 11 из состава операционной системы все равно маловероятно.

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Разработчики не уточняют сроки включения новых функций в тестовые версии браузера. Предполагается, что вышеописанный функционал и многие другие новые особенности будут включены в браузер до конца года.