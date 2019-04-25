WPS Office 2019 — новая версия офисного пакета с обновленным интерфейсом

Вслед за недавним релизом WPS Office 2019 для GNU/Linux выпущена версия для операционной системы Windows.

WPS Office — это бесплатный и мультиплатформенный пакет офисных программ, совместимый с форматами Microsoft Office. Полнофункциональный, с массой настроек и включающий все необходимые функции для работы с офисными документами. Программа содержит текстовый процессор, табличный процессор, инструмент создания презентаций. Также включает мощный инструмент для просмотра и мелкой правки PDF и доступ к облачному сервису для синхронизации документов между различными устройствами.

Основные улучшения WPS Office 2019 касаются внешнего вида программы. Обновленный интерфейс — изменение, которое точно не останется незамеченным. У программы изменен стиль, добавлены новые иконки, а также реализованы возможности изменения шрифта интерфейса и установки фонового изображения для окон. Также в программу добавлен «Центр стилей», содержащий скины для изменения оформления интерфейса и персонализации офисного пакета.

Интерфейс WPS Office 2019

Теперь документы всех поддерживаемых форматов открываются в разных вкладках одного окна — очень интересное и важное нововведение этой версии. Конечно, пользователь может откреплять отдельные вкладки с документами, создавая новые окна обычным перетаскиванием.

Также в WPS Office 2019 представлено новое стартовое окно, которое дает удобный доступ к недавним документам, с которыми работал пользователь. Кроме того, там теперь располагается «Центр приложений» для быстрого доступа к дополнительным инструментам, таким как PDF to Word, Backup Center, OCR и прочие.

Новый стартовый экран

Другим важным улучшением WPS Office 2019 является ряд мер для расширения возможностей работы с документами в формате PDF. Разработчики отмечают оптимизированное чтение документов, поддержку добавления комментариев, заметок и подписей, а также множество мелких улучшений. Кроме того, разработчики отмечают улучшения для системы шаблонов документов и ряд прочих, менее заметных усовершенствований и исправлений.

Как и прежде, WPS Office распространяется в двух версиях. Бесплатная редакция имеет базовый функционал и вполне удовлетворит потребности рядового пользователя. В ней может демонстрироваться реклама. Коммерческая версия, которая стоит 4 USD в месяц, включает функциональные улучшения (например, дополнительные эффекты для презентаций, возможность шифрования документов и дополнительные шрифты), поддерживает синхронизацию до 9-ти устройств, дает 20 Гб места в облаке и не содержит рекламу.