VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации 15.10.2025

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

Выпущена новая версия VMWare Workstation.

VMWare Workstation — это известнейшая система виртуализации. Программа позволяет создавать на обычном компьютере виртуальную систему со собственными ресурсами, на которой можно установить любую операционную систему.

VMWare Workstation 25H2 включает новый инструмент dictTool, добавляет поддержку нового оборудования (в том числе USB 3.2), включает совместимость с новыми операционными системами и исправляет ошибки.

Начиная с этой версии у программы изменена система нумерации версий. Теперь номер версии формируется из даты выпуска.

Важно отметить, что с некоторых пор WMWare Workstation стала полностью бесплатна. До тех пор программа была бесплатна лишь для некоммерческого использования, а стала полностью бесплатна даже для работы в коммерческих целях. Также новая версия предлагает только одну редакцию — VMWare Workstation Pro — версия VMWare Workstation Player больше не выпускается.

Интерфейс VMware Workstation 25H2
Интерфейс VMware Workstation 25H2

Что нового в VMWare Workstation 25H2

  • Новый инструмент dictTool. Это инструмент командной строки, который служит для проверки и изменения файловой конфигурации программы.
  • Добавлена поддержка USB 3.2.
  • Добавлена поддержка виртуального оборудования версии 22.
  • Добавлена поддержка обнаружения Hyper-V/WHP.
  • Добавлена поддержка следующих гостевых систем: Red Hat Enterprise Linux 10, Fedora Linux 42, openSUSE Leap 16.0 (RC), SUSE Linux 16 (Beta), Debian 13, Oracle Linux 10, VMware ESX 9.0.
  • Добавлена поддержка следующих хостовых операционных систем: Red Hat Enterprise Linux 10, Fedora Linux 42, openSUSE Leap 16.0 (RC), SUSE Linux 16 (Beta), Debian 13.
  • Исправлены ошибки.

