shadPS4 — новый эмулятор консоли Playstation 4. Программа позволяет играть (с тысячей оговорок) в игры для Playstation 4 на компьютере (Windows и GNU/Linux). Это свободный проект с открытым исходным кодом.

ShadPS4 — экспериментальный проект. Этот эмулятор не может предложить полноценный игровой опыт, уровня самой консоли ни в одной игре. shadPS4 ещё очень далек от стабильной работы и ориентирован на энтузиастов, а не рядовых пользователей. Он уже способен запускать многие игры, однако для полноценной игры пользователю придется повозиться с настройками, когда большинство игр не работают вовсе. Тем нее менее, ShadPS4, с определенными настройками, позволят полноценно играть даже в вожделенный Bloodborne на компьютере с хорошим железом.

Эмуляция Playstation 4 дело будущего. На данный момент разработчики shadPS4 и прочих эмуляторов только пытаются найти способы переноса рендеринга PS4 на плечи Vulkan. Что уж говорить, если даже RPCS3 (эмулятор Playstation 3) очень далек от совершенства. В общем, можно смело рекомендовать скачать shadPS4 энтузиастам, тестерам и прочим, неравнодушным к эмуляции консолей, людям; всем остальным рекомендуется подождать 2—3 года.

На начало 2025 года, соответственно списку совместимости, 182 игры отмечены как играбельные, что ровняется примерно 10% все библиотеки игр Playstation 4. Еще 225 тайтла можно играть, но с ними очень много проблем, а оставшиеся 1300+ игр, либо вообще не работают, либо не дают пройти дальше игрового меню.

Минимальные системные требования shadPS4: современный процессор 2.5 GHz с 4 ядрами и 6 потоками и AVX2; 8Гб оперативной памяти; видеокарта с 1 Гб, новыми драйверами и поддержкой Vulkan 1.3; Windows 10 или Ubuntu 22.04. Указная конфигурация является минимальной. К примеру, для успешной игры в тот же Bloodborne с 60 FPS потребуется что-то от Ryzen 7500F и RTX 4070 (судя по опыту пользователей). В общем, чем компьютер мощнее, тем лучше.