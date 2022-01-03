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RPCS3

0.0.20 Alpha

Скачать эмулятор Sony Playstation 3

Open Source Windows Linux
Скачать RPCS3

RPCS3 — эмулятор консоли Sony Playstation 3 для компьютеров с Windows и GNU/Linux. Активно развивающийся проект с открытыми исходными кодами, лицензией GPL2 и репозиторием на GitHub.

RPCS3 — позволяет играть на компьютере во многие игры для Playstation 3. Опытные пользователи понимают, что Playstation 3 — это не древняя консоль и до идеальной эмуляции еще как до луны. Тем нее менее, проект существует уже около 10-ти лет и активно развивается, хотя еще не дорос ни до одного стабильного выпуска. На данный момент программа позволяет полноценно играть во многие игры, а регулярные обновления исправляют различные проблемы (часто направлены на исправления визуальных проблем в конкретных хитах). Проект еще не идеален и далек от качества эмуляции ePSXe (эмулятор Playstation 1) или PCSX2 (эмулятор Playstation 2). И вообще, он находится на ранних стадиях разработки и не дорос ни до одного стабильного выпуска. Тем нее менее, многие игры вполне работоспособны и их можно полностью пройти.

На сайте разработчика есть база данных с информацией о совместимости эмулятора с играми. Более 2000 игр имеют работоспособный статус, около 1000 содержат заметные ошибки и около 200 могут быть запущены, но будут неработоспособны. Рекомендуется обратиться к Youtube-каналу разработчика — там масса видео, демонстрирующих работу эмулятора, внесенные исправления и многое другое.

Интерфейс RPCS3
Интерфейс RPCS3

RPCS3 содержит массу опций, что позволит тонко настроить эмуляцию в зависимости от железа. Кроме всего прочего присутствует тонкая настройка контроллера, позволяющая использовать практический любой геймпад или клавиатуру.

Системные требования эмулятора RPCS3 для приемлемой производительности достаточно высоки, но не чрезмерны: современный процессор 6—8 ядер, 8 Гб оперативной памяти, Vulkan-совместимая видеокарта AMD (от RX 400) или NVIDIA (от GTX 900), желателен SSD.

Будьте внимательны! Для работы эмулятора требуется файл прошивки Playstation 3 (системное программное обеспечение), который требуется скачать дополнительно. Его можно свободно загрузить с официального сайта Sony.

Что нового в RPCS3 0.0.20 Alpha:

Исправлены проблемы совместимости.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 03.01.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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