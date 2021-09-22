Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16 — очередное обновление популярного видеоплеера

Выпущена обновленная версия популярного видеоплеера Media Player Classic - Home Cinema.

Это обновление не включает никаких нововведений и заметных улучшений, однако содержит довольно много мелочей, которые будут полезны пользователям. В эту версию включены новые расширенные настройки, добавлена поддержка yt-dlp, изменено поведение некоторых функций, обновлены некоторые сторонние компоненты и предприняты прочие мелкие улучшения.

Интерфейс Media Player Classic - Home Cinema

Что нового в Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16