Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16 — очередное обновление популярного видеоплеера

Выпущена обновленная версия популярного видеоплеера Media Player Classic - Home Cinema.
Это обновление не включает никаких нововведений и заметных улучшений, однако содержит довольно много мелочей, которые будут полезны пользователям. В эту версию включены новые расширенные настройки, добавлена поддержка yt-dlp, изменено поведение некоторых функций, обновлены некоторые сторонние компоненты и предприняты прочие мелкие улучшения.
Что нового в Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16
- Добавлена поддержка yt-dlp (форк youtube-dl).
- В расширенные настройки добавлена настройка YDLExePath, позволяющая указать путь к youtube-dl.
- В расширенные настройки добавлена настройка ShowVideoInfoInStatusbar, отвечающая за отображение в строке состояния информации fourcc и разрешения ролика.
- В расширенные настройки добавлена настройка ShowABMarksInStatusbar, отвечающая за отображение в строке состояния маркеров повтора.
- Теперь при сохранении в избранное доступно сохранение маркеров повтора.
- Настройка задержки субтитров теперь также поддерживает внешние фильтры рендеринга шрифтов VSFilter/XySubFilter.
- Включена обработка воспроизведения/паузы, когда ролик не загружен, но плейлист не пуст. Это также позволяет возобновить воспроизведение.
- Теперь средний клик мыши на иконку программы на панели задач переключает воспроизведение/паузу.
- Если опция «По окончании воспроизведения» настроена как «Воспроизвести следующий файл в папке», а следующего файла нет, то плеер завершит воспроизведение. Это позволит запустить скринсейвер.
- Добавлен второй, основанный на WASAPI, внутренний аудио-рендер. Существовавший рендер переименован в SaneAR и доступен для выбора в соответствующих настройках. Разработчик отмечает, что разница между этими вариантами минимальна.
- Обновлен LAV Filters до версии 0.75.1-4-gfaff6.
- Обновлен MediaInfo DLL до версии 21.09.
- Исправлены ошибки.