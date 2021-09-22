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Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16 — очередное обновление популярного видеоплеера22.09.2021

Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16 — очередное обновление популярного видеоплеера

Выпущена обновленная версия популярного видеоплеера Media Player Classic - Home Cinema.

Это обновление не включает никаких нововведений и заметных улучшений, однако содержит довольно много мелочей, которые будут полезны пользователям. В эту версию включены новые расширенные настройки, добавлена поддержка yt-dlp, изменено поведение некоторых функций, обновлены некоторые сторонние компоненты и предприняты прочие мелкие улучшения.

Интерфейс Media Player Classic - Home Cinema
Интерфейс Media Player Classic - Home Cinema

Что нового в Media Player Classic - Home Cinema 1.9.16

  • Добавлена поддержка yt-dlp (форк youtube-dl).
  • В расширенные настройки добавлена настройка YDLExePath, позволяющая указать путь к youtube-dl.
  • В расширенные настройки добавлена настройка ShowVideoInfoInStatusbar, отвечающая за отображение в строке состояния информации fourcc и разрешения ролика.
  • В расширенные настройки добавлена настройка ShowABMarksInStatusbar, отвечающая за отображение в строке состояния маркеров повтора.
  • Теперь при сохранении в избранное доступно сохранение маркеров повтора.
  • Настройка задержки субтитров теперь также поддерживает внешние фильтры рендеринга шрифтов VSFilter/XySubFilter.
  • Включена обработка воспроизведения/паузы, когда ролик не загружен, но плейлист не пуст. Это также позволяет возобновить воспроизведение.
  • Теперь средний клик мыши на иконку программы на панели задач переключает воспроизведение/паузу.
  • Если опция «По окончании воспроизведения» настроена как «Воспроизвести следующий файл в папке», а следующего файла нет, то плеер завершит воспроизведение. Это позволит запустить скринсейвер.
  • Добавлен второй, основанный на WASAPI, внутренний аудио-рендер. Существовавший рендер переименован в SaneAR и доступен для выбора в соответствующих настройках. Разработчик отмечает, что разница между этими вариантами минимальна.
  • Обновлен LAV Filters до версии 0.75.1-4-gfaff6.
  • Обновлен MediaInfo DLL до версии 21.09.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.16 (64-бит)

БесплатноРазмер: 17 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.16 (32-бит)

БесплатноРазмер: 15.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.16 (64-бит) Portable

БесплатноРазмер: 17 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.16 (32-бит) Portable

БесплатноРазмер: 15.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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