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GOM Player

2.3.48.5310

Видеоплеер со встроенными кодеками

Бесплатно Windows Android
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GOM Player — популярный плеер с удобным интерфейсом и поддержкой всех популярных форматов. Программа поддерживает воспроизведение видеофайлов большинства популярных форматов и включает систему поиска нужных кодеков в случае, когда кодек, необходимый для воспроизведения какого-то файла, отсутствует. GOM Player поддерживает скины для изменения интерфейса, расширенную систему субтитров (SMI, SRT, RT и SUB), включает возможность захвата кадра и имеет целый ряд разнообразных деловых настроек.

Также стоит отметить тот немаловажный факт, что GOM Player распространяется полностью бесплатно и не содержит навязчивой рекламы. Этот плеер можно смело порекомендовать широкому кругу пользователей из-за его удобства и простоты.

Что нового в GOM Player 2.3.48.5310:

  • Добавлен новый скин Basic_White.
  • Предприняты улучшения для сохранения новых настроек (выбор места скроллом, выделение места для сохранения и фокус клавишами CTRL+S).
  • Исправлены ошибки.
Скриншот GOM Player 1 Скриншот GOM Player 1
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 17.12.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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