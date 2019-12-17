GOM Player — популярный плеер с удобным интерфейсом и поддержкой всех популярных форматов. Программа поддерживает воспроизведение видеофайлов большинства популярных форматов и включает систему поиска нужных кодеков в случае, когда кодек, необходимый для воспроизведения какого-то файла, отсутствует. GOM Player поддерживает скины для изменения интерфейса, расширенную систему субтитров (SMI, SRT, RT и SUB), включает возможность захвата кадра и имеет целый ряд разнообразных деловых настроек.

Также стоит отметить тот немаловажный факт, что GOM Player распространяется полностью бесплатно и не содержит навязчивой рекламы. Этот плеер можно смело порекомендовать широкому кругу пользователей из-за его удобства и простоты.