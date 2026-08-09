Media Player Classic Black Edition (сокращенно MPC-BE) — это великолепный видеоплеер с поддержкой практически всех видеоформатов. Этот проект является форком известных и очень уважаемых проектов, плееров Media Player Classic и его прямого наследника Media Player Classic: Home Cinema и, как и они, считается очень мощным и функциональным плеером. Целью создания форка было желание включить в программу ряд дополнительных функций, а также самостоятельно вести работы по его развитию и поиску ошибок.

Плееры построенные на основе Media Player Classic, и Black Edition не исключение, могут похвастаться высокой скоростью работы, стабильностью, широким перечнем настроек и, что крайне важно, поддержкой всех необходимых видеоформатов. Благодаря набору встроенных кодеков, данный плеер умеет воспроизводить все популярные форматы и множество менее распространенных.

В общем, Media Player Classic BE является мощным плеером с поддержкой всех видеоформатов, включает массу функций для настройки и контроля над воспроизводимым файлом, поддерживает внешние кодеки и фильтры и содержит массу мелких удобств (например, закладки и позиционирование окна плеера).