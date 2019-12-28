SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Media Player Classic BE

1.5.4

Скачать бесплатно хороший видеоплеер. Форк Media Player Classic Home Cinema

Open Source Windows
Скачать Media Player Classic BE

Media Player Classic Black Edition (сокращенно MPC-BE) — это великолепный видеоплеер с поддержкой практически всех видеоформатов. Этот проект является форком известных и очень уважаемых проектов, плееров Media Player Classic и его прямого наследника Media Player Classic: Home Cinema и, как и они, считается очень мощным и функциональным плеером. Целью создания форка было желание включить в программу ряд дополнительных функций, а также самостоятельно вести работы по его развитию и поиску ошибок.

Плееры построенные на основе Media Player Classic, и Black Edition не исключение, могут похвастаться высокой скоростью работы, стабильностью, широким перечнем настроек и, что крайне важно, поддержкой всех необходимых видеоформатов. Благодаря набору встроенных кодеков, данный плеер умеет воспроизводить все популярные видеоформаты и множество менее распространенных.

В общем, Media Player Classic BE является мощным плеером с поддержкой всех видеформатов, включает массу функций для настройки и контроля над воспроизводимым файлом, поддерживает внешние кодеки и фильтры и содержит массу мелких удобств (например, закладки и позиционирование окна плеера).

Что нового в Media Player Classic BE 1.5.4:

Предприняты небольшие улучшения в разных функциях плеера, исправлена масса ошибок, обновлены сторонние компоненты и библиотеки.

Скриншот Media Player Classic BE 1 Скриншот Media Player Classic BE 2 Скриншот Media Player Classic BE 3 Скриншот Media Player Classic BE 4
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 28.12.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать
Яндекс.Браузер

Новая версия Яндекс.Браузера. Скачайте.

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Media Player Classic

Популярный видеоплеер с кодеками и фильтрами

VLC Media Player

Свободный видеоплеер с поддержкой потокового видео

Potplayer

Скачать популярный видеоплеер со множеством достоинств

The KMPlayer

Скачать видеоплеер, который отлично подойдет для больших экранов

GOM Player

Видеоплеер со встроенными кодеками

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64