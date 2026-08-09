Media Player Classic Black Edition (сокращенно MPC-BE) — это великолепный видеоплеер с поддержкой практически всех видеоформатов. Этот проект является форком известных и очень уважаемых проектов, плееров Media Player Classic и его прямого наследника Media Player Classic: Home Cinema и, как и они, считается очень мощным и функциональным плеером. Целью создания форка было желание включить в программу ряд дополнительных функций, а также самостоятельно вести работы по его развитию и поиску ошибок.
Плееры построенные на основе Media Player Classic, и Black Edition не исключение, могут похвастаться высокой скоростью работы, стабильностью, широким перечнем настроек и, что крайне важно, поддержкой всех необходимых видеоформатов. Благодаря набору встроенных кодеков, данный плеер умеет воспроизводить все популярные форматы и множество менее распространенных.
В общем, Media Player Classic BE является мощным плеером с поддержкой всех видеоформатов, включает массу функций для настройки и контроля над воспроизводимым файлом, поддерживает внешние кодеки и фильтры и содержит массу мелких удобств (например, закладки и позиционирование окна плеера).
Что нового в последних версиях Media Player Classic BE:
Что нового в Media Player Classic: Black Edition 1.9.1
- Добавлена поддержка сетевых потоков, в поле "Content-Type" которых содержится дополнительный параметр "codecs".
- В MP4Splitter добавлена поддержка Dolby Vision в формате AV1.
- В MpaDecFilter добавлена поддержка MS ADPCM и IMA ADPCM.
- В MPCVideoDec расширена поддержка Dolby Vision в формате AV1.
- В установщике обновлена версия MPC Video Renderer 0.10.7.
- Обновлены локализации.
- Обновлены библиотеки: dav1d 1.5.4, Detours v4.0.1-131-gd644ce9, ffmpeg n8.2-dev-2721-gf944afd040, nanosvg git-239e102, vvdec v3.2.0.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic: Black Edition 1.8.9
- Добавлена поддержка нескольких встроенных изображений в файлах FLAC.
- Добавлено чтение поля Description для бинарных данных в тегах APE.
- Предприняты небольшие оптимизации в MPCVideoDec.
- Улучшено распределение боковых и задних каналов при выводе звука в формате 7.1.
- Добавлен параметр IDS_ADDITIONAL_AUDIO_PATHS, который позволяет переводчикам указывать дополнительные пути для внешних аудиодорожек.
- Расширен список стандартных частот для автоматического переключения режима отображения — до 120 FPS.
- Добавлен предварительный просмотр встроенных изображений в Свойства → Ресурсы.
- Предприняты мелкие улучшения для горячих клавиш.
- Расширена поддержка встроенных изображений в аудиофайлах (требуется поддержка Windows Imaging Component).
- Добавлено получение метаданных из фильтра WM ASF Reader.
- Предприняты улучшения в установщике программы.
- Обновление MPC Video Renderer до версии 0.9.19.
- Обновление MPC Script Source до версии 0.2.15.
- Обновлены локализации (русскоязычной не касается).
- Обновлены встроенные сторонние библиотеки: ffmpeg n8.1-dev-1644-g0dfaed77a6, Little-CMS git-lcms2.18rc_1-6-g23994d7, MediaInfo git-v25.10-15-g4590c320d, nanosvg git-5cefd98, vvdec v3.1.0.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic: Black Edition 1.8.2
- Добавлена поддержка On2 Audio.
- Оптимизировано конвертирование I420 в NV12.
- Добавлена возможность работать с некорректным количество кадров в YUV (4🔢0/4🔢2).
- Улучшена совместимость с сервисом Youtube встроенным парсером.
- Улучшена совместимость с компонентом yt-dlp.
- Добавлена поддержка воспроизведения записи истории клавишей Enter.
- Обновление MPC Video Renderer 0.8.9.
- Обновлены некоторые локализации.
- Обновлены библиотеки: dav1d git-1.5.0-16-g93f12c1, ffmpeg n7.2-dev-827-gcb27e478f7, Little-CMS git-lcms2.16-77-g91abcce, MediaInfo git-v24.11-25-g6a54edfce, vvdec v3.0.0-7-g87f7640.
Что нового в Media Player Classic: Black Edition 1.8.1
- Добавлена поддержка радио-подкастов в формате WAV.
- Добавлена возможность загрузки изображений из метаданных форматов JPEG XL и AVIF.
- Добавлена поддержка изображений JPEG XL в качестве логотипа или обложек.
- Обновлены некоторые локализации.
- Обновлены следующие компоненты: dav1d 1.5.0, ffmpeg n7.2-dev-526-gd6b2d08fc7, Little-CMS git-lcms2.16-72-g607fe1a, MediaInfo git-v24.06-53-g6183f187f, vvdec 3.0.0, ZenLib git-v0.4.41-27-gb896492.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic: Black Edition 1.7.0
- Добавлена возможность открыть директорию воспроизводимого файла через горячие клавиши.
- Упразднено отображение ноля часов времени воспроизведения.
- Изменена логика смещения рамки относительно центра окна программы.
- Улучшена обработка длинных путей и путей начинающихся с «\?».
- Удалена возможность добавления поддерживаемых видео-рендереров в список внешних фильтров. Они выбираются через панель настроек видео.
- Теперь проверка обновлений осуществляется через GitHub API.
- Улучшено отображение внешних аудио-дорожек в поддиректориях.
- Добавлена возможность включить предварительный просмотр видео для открываемых URL-адресов.
- Теперь MPC Audio Renderer является аудио-рендером, используемым по умолчанию.
- Теперь настройки «Global Media Keys» по умолчанию отключена.
- Предприняты мелкие исправления интерфейса.
- Исправлен ряд ошибок.
- MpegSplitter: добавлена поддержка видео VVC(H.266).
- MP4Splitter: добавлена поддержка видео VVC(H.266), улучшен поиск файлов для некоторых аудио-дорожек, исправлены ошибки.
- OggSplitter: улучшен поиск файлов.
- RawVideoSplitter: добавлена поддержка видео VVC(H.266).
- MpaDecFilter: добавлена поддержка USAC/xHE-AAC.
- MPCVideoDec:добавлена поддержка режима Copy-Back для D3D12, добавлена поддержка декодирования VVC(H.266), добавлена поддержка AVS3 для внешних фильтров, расширенная поддержка аппаратного декодирования полнодиапазонного видео и профилей H.264 Baseline, добавлена поддержка дополнительных декодеров HEVC Intel для D3D11 в режиме Copy-Back, исправлены ошибки.
- YouTube: улучшена поддержка сервиса встроенным парсером, исправлены ошибки.
- MPC Video Renderer 0.7.3 включен в установщик.
- Обновлены многие локализации.
- Обновлены сторонние библиотеки: dav1d git-1.4.1-14-ge27b451, fdk-aac git-v2.0.3;, ffmpeg git-n7.1-dev-220-gd307aca184, Little-CMS git-lcms2.16-43-g4635588, MediaInfo git-v24.03-g83b52779, nanosvg git-93ce879, Speex-1.2.1-20-g3693431, rapidjson git-v1.1.0-748-g3f73edae, ZenLib git-v0.4.41-12-g26b4aa1, zlib 1.3.1.
Что нового в Media Player Classic Black Edition 1.6.9
- Добавлена поддержка HEVC, VP9, AV1 в опции"Enhanced flv".
- Добавлен экспорт метаданных Dolby Vision через интерфейс IMediaSideData.
- Улучшена поддержка YouTube встроенным парсером.
- Теперь не будет производиться проверка обновлений, если плеер запущен с открытыми файлами.
- В установщик добавлена возможность устанавливать MPC Video Renderer 0.6.9.
- Обновлены встроенные сторонние библиотеки: dav1d git-1.2.1-46-ge58afe4, ffmpeg git-n6.1-dev-1778-g0e9956a06e, Little-CMS git-lcms2.15-72-g6cabbce, MediaInfo git-v23.07-14-g993216d0d, ZenLib git-v0.4.41-5-g36c8e41, Detours git-v4.0.1-109-g4b8c659, rapidjson git-v1.1.0-737-g956063db.
- Обновлена корейская локализация.
- Исправлены ошибки.
Что нового в 1.6.6
- Предприняты улучшения для работы с трансляциями. Кроме прочего отмечается поддержка перенаправления при работе по протоколу HLS.
- Улучшена поддержка HEVC.
- Добавлена опция для включения поддержки 3D MVC.
- Предприняты оптимизации для компонента рендеринга видео.
- Предприняты улучшения поддержки субтитров.
- Значительно повышена скорость сохранения роликов с сервиса Youtube.
- Добавлена опция для выбора рендера превью.
- Дополнительные треки больше не будут отображаться в списке последних файлов операционной системы.
- Реализовано сохранение текущей позиции после 5-секундной паузы.
- Добавлена возможность менять максимальное число пунктов истории.
- В установщик добавлена опциональная возможность установки MPC Video Renderer 0.6.5.
- Обновлены локализации.
- Обновлены следующие библиотеки: dav1d git-1.0.0-112-g77b3955, ffmpeg git-n5.2-dev-2245-gab8cde6efa, Little-CMS git-lcms2.14-44-ge71aeb6, MediaInfo git-v22.12-17-gaa0dc68a2, nanosvg git-9da543e.
- Прочие улучшения и масса исправлений.
Что нового в 1.6.5
- Добавлена возможность указать любой User agent (по умолчанию установлен Mozilla/5.0).
- Оптимизировано отображение списка переводов плеера.
- Добавлена возможность временно отключить (и снова включить) окно предварительного просмотра текущего файла при среднем клике.
- Теперь функция добавления директории с несколькими роликами игнорирует плейлисты.
- Оптимизировано определение присутствия в системе CD/DVD-привода.
- Добавлена поддержка видеокодека AVS3.
- Теперь программа не будет подключаться к завершившимся трансляциям.
- Добавлена поддержка нескольких наборов ID3-тегов в начале файла или трансляции.
- Добавлена поддержка обновления метаданных при воспроизведении радиотрансляции.
- Теперь не поддерживаемые звуковые дорожки G.722.1 для файлов с камер Hikvision (IMKH) будут игнорироваться.
- Добавлена поддержка MP4-файлов с несколькими заголовками.
- Добавлена поддержка цветового диапазона и расположения цвета для YUV4MPEG2.
- Обновлены локализации (русскоязычной не касается).
- Обновлены сторонние библиотеки: ffmpeg git-n5.2-dev-1381-g65f96a965a, Little-CMS git-lcms2.14rc1-3-g496293a, MediaInfo git-v22.09-8-gb4863b677.
- Исправлен набор ошибок и недоработок.
Что нового в 1.6.4
- Добавлена опция для перемещения окна по области видео.
- В меню плейлиста добавлена команда для удаления записей, ссылающихся на отсутствующие файлы.
- Добавлены иконки для плиток меню пуск.
- Переработано окно настроек кадровой синхронизации.
- Расширено воспроизведение DVD-Video с региональными ограничениями.
- Добавлено конвертирование HTML, типа "&#NNNN;" в названии треков радио.
- Улучшена работа с DFF, DSF, DTD-HD и WAV.
- Обновлена поддержка открытия видео и плейлистов с Youtube.
- Обновлены следующие встроенные библиотеки: dav1d git-0.9.0-24-gddbbfde; Detours git-v4.0.1-92-gfe7216c; ffmpeg git-n4.5-dev-1109-g604924a069; Little-CMS git-2.12-17-g79e8395; MediaInfo git-v21.03-14-gee8c3c17; Speex-1.2.0-25-g870ff84; rapidjson git-v1.1.0-630-gb557259f; ZenLib git-v0.4.39-g13b9d3db.
- Обновлены локализации.
- Исправлены ошибки.
Отзывы о Media Player Classic BE
Великолепный видеоплеер, в некотором отношении лучше чем MPC-HC, с моей точки зрения. По крайней мере, звуковой движок реализован гораздо лучше чем у непосредственного конкурента. Плюс поддержка современных форматов аудио и видео.