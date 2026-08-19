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Potplayer

260819

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Бесплатно Windows

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Potplayer — отличный видеоплеер, поддерживающий воспроизведение всех популярных форматов и имеющий множество разнообразных достоинств. Этот плеер очень похож на другой известный видеоплеер The KMPlayer, один из авторов которого создал компанию Daum и занимается разработкой Potplayer.

Долгое время этот видеоплеер был популярен только среди опытных пользователей и, в гораздо меньше степени, у широкой аудитории. Дело в том, что раньше Potplayer распространялся только на корейском языке. И хотя в сети был целый ряд неофициальных локализаций, простые пользователи обходили его стороной. Эта неприятность осталась в далеком прошлом и теперь можно смело рекомендовать скачать Potplayer самой широкой аудитории.

Видеоплеер Potplayer имеет гибкий и современный интерфейс, поддерживает воспроизведение видео практически во всех форматах (без необходимости дополнительных кодеков), имеет большой набор дополнительных компонентов для обеспечения наилучшего качества, поддерживает все популярные типы субтитров, а также включает очень широкий спектр всевозможных настроек воспроизведения. Опытный пользователь может осуществить тонкую настройку воспроизведения, а новичку вполне подойдут стандартные установки — в обоих случаях получится хорошо.

Благодаря отлично проработанному интерфейсу, Potplayer одинаково удобен как при работе на крошечном экране нетбука, так и при использовании огромной TV-панели, так как обладает возможностью перенастройки интерфейса и использования скинов.

Главное окно видеоплеера
Главное окно видеоплеера
Меню плеера
Меню плеера
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Potplayer:

Что нового в Potplayer 260401

  • Добавлена функция вывода субтитров с помощью libass.
  • Добавлена возможность обработки воспроизведения HLS/Dash с использованием встроенных модулей.
  • Повышена скорость вывода субтитров.
  • Повышена скорость работы некоторых видеофильтров.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Potplayer 260114

  • Добавлена ​​функция декодирования APV.
  • Улучшена обработка набора символов субтитров.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Potplayer 250909

  • Добавлена функция создания субтитров на лету из аудио-дорожки.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Potplayer 250226

  • Добавлена поддержка вывод субтитров ASS/SSA через библиотеку libass.
  • Добавлена поддержка Faster-Whisper-XXL для Whisper.
  • Добавлена поддержка обновления движка Whisper.
  • При создании голосов с субтитрами добавлена поддержка сохранения субтитров с тем же именем, что и у ролика.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Potplayer 241211

  • Добавлена возможность создания субтитров из голоса через Whisper.
  • Добавлена возможность открытия дополнительно аудио-дорожки через опции командной строки.
  • Добавлена возможность установки яркости в HDR 2084.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Potplayer 240509

  • Добавлена поддержка воспроизведения Dolby Vision HDR.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Potplayer 240315

  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX Video HDR.
  • Добавлена возможность перемещать файлы в плейлист.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Potplayer 231102

  • Возможность отображать несколько строк в проводнике субтитров.
  • Поддержка кодека NOTCHLC.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Potplayer 230830

  • Теперь при переводе субтитров вносятся изменения в свойства субтитров, если это возможно.
  • При использовании встроенного D3D11-рендерера экран обрезается, если из-за разрешения экран выходит за пределы другого монитора.
  • Повышена стабильность встроенного видео-рендера.
  • Исправлены ошибки.

Обновление Potplayer 230523 исправляет ошибки.

Что нового в Potplayer 230405

  • В рендер D3D11 добавлена функция GPU Super Resolution.
  • Исправлено несколько ошибок.

Что нового в Potplayer 230207

  • В функцию захвата воспроизводимого видео добавлена поддержка формата WEBP.
  • Оптимизирована скорость первого запуска.
  • Исправлена проблема с воспроизведением поврежденных роликов в формате FLAC.
  • Исправлено медленное воспроизведение по HTTP/FTP.
  • Исправлено некорректное отображение времени воспроизведения некоторых роликов в формате MP4.

Читайте новость: PotPlayer 1.7.13622 — новая версия видеоплеера с улучшенным интерфейсом

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Potplayer

Очень удобный видеоплеер! Настолько удобный, что даже альтернативные проигрыватели на ПК устанавливать нет желания!

Автор: Олег16.05.2026

Замечательный видеоплеер. Быстрый, удобный, понимает все форматы.

Автор: Лисичка06.07.2022

Лучший видеоплеер, пользуюсь уже очень давно!

Автор: DarkHamilton06.03.2022

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