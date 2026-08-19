Potplayer — отличный видеоплеер, поддерживающий воспроизведение всех популярных форматов и имеющий множество разнообразных достоинств. Этот плеер очень похож на другой известный видеоплеер The KMPlayer, один из авторов которого создал компанию Daum и занимается разработкой Potplayer.

Долгое время этот видеоплеер был популярен только среди опытных пользователей и, в гораздо меньше степени, у широкой аудитории. Дело в том, что раньше Potplayer распространялся только на корейском языке. И хотя в сети был целый ряд неофициальных локализаций, простые пользователи обходили его стороной. Эта неприятность осталась в далеком прошлом и теперь можно смело рекомендовать скачать Potplayer самой широкой аудитории.

Видеоплеер Potplayer имеет гибкий и современный интерфейс, поддерживает воспроизведение видео практически во всех форматах (без необходимости дополнительных кодеков), имеет большой набор дополнительных компонентов для обеспечения наилучшего качества, поддерживает все популярные типы субтитров, а также включает очень широкий спектр всевозможных настроек воспроизведения. Опытный пользователь может осуществить тонкую настройку воспроизведения, а новичку вполне подойдут стандартные установки — в обоих случаях получится хорошо.

Благодаря отлично проработанному интерфейсу, Potplayer одинаково удобен как при работе на крошечном экране нетбука, так и при использовании огромной TV-панели, так как обладает возможностью перенастройки интерфейса и использования скинов.