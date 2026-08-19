Potplayer — отличный видеоплеер, поддерживающий воспроизведение всех популярных форматов и имеющий множество разнообразных достоинств. Этот плеер очень похож на другой известный видеоплеер The KMPlayer, один из авторов которого создал компанию Daum и занимается разработкой Potplayer.
Долгое время этот видеоплеер был популярен только среди опытных пользователей и, в гораздо меньше степени, у широкой аудитории. Дело в том, что раньше Potplayer распространялся только на корейском языке. И хотя в сети был целый ряд неофициальных локализаций, простые пользователи обходили его стороной. Эта неприятность осталась в далеком прошлом и теперь можно смело рекомендовать скачать Potplayer самой широкой аудитории.
Видеоплеер Potplayer имеет гибкий и современный интерфейс, поддерживает воспроизведение видео практически во всех форматах (без необходимости дополнительных кодеков), имеет большой набор дополнительных компонентов для обеспечения наилучшего качества, поддерживает все популярные типы субтитров, а также включает очень широкий спектр всевозможных настроек воспроизведения. Опытный пользователь может осуществить тонкую настройку воспроизведения, а новичку вполне подойдут стандартные установки — в обоих случаях получится хорошо.
Благодаря отлично проработанному интерфейсу, Potplayer одинаково удобен как при работе на крошечном экране нетбука, так и при использовании огромной TV-панели, так как обладает возможностью перенастройки интерфейса и использования скинов.
Что нового в последних версиях Potplayer:
Что нового в Potplayer 260401
- Добавлена функция вывода субтитров с помощью libass.
- Добавлена возможность обработки воспроизведения HLS/Dash с использованием встроенных модулей.
- Повышена скорость вывода субтитров.
- Повышена скорость работы некоторых видеофильтров.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Potplayer 260114
- Добавлена функция декодирования APV.
- Улучшена обработка набора символов субтитров.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Potplayer 250909
- Добавлена функция создания субтитров на лету из аудио-дорожки.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Potplayer 250226
- Добавлена поддержка вывод субтитров ASS/SSA через библиотеку libass.
- Добавлена поддержка Faster-Whisper-XXL для Whisper.
- Добавлена поддержка обновления движка Whisper.
- При создании голосов с субтитрами добавлена поддержка сохранения субтитров с тем же именем, что и у ролика.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Potplayer 241211
- Добавлена возможность создания субтитров из голоса через Whisper.
- Добавлена возможность открытия дополнительно аудио-дорожки через опции командной строки.
- Добавлена возможность установки яркости в HDR 2084.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Potplayer 240509
- Добавлена поддержка воспроизведения Dolby Vision HDR.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Potplayer 240315
- Добавлена поддержка NVIDIA RTX Video HDR.
- Добавлена возможность перемещать файлы в плейлист.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Potplayer 231102
- Возможность отображать несколько строк в проводнике субтитров.
- Поддержка кодека NOTCHLC.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Potplayer 230830
- Теперь при переводе субтитров вносятся изменения в свойства субтитров, если это возможно.
- При использовании встроенного D3D11-рендерера экран обрезается, если из-за разрешения экран выходит за пределы другого монитора.
- Повышена стабильность встроенного видео-рендера.
- Исправлены ошибки.
Обновление Potplayer 230523 исправляет ошибки.
Что нового в Potplayer 230405
- В рендер D3D11 добавлена функция GPU Super Resolution.
- Исправлено несколько ошибок.
Что нового в Potplayer 230207
- В функцию захвата воспроизводимого видео добавлена поддержка формата WEBP.
- Оптимизирована скорость первого запуска.
- Исправлена проблема с воспроизведением поврежденных роликов в формате FLAC.
- Исправлено медленное воспроизведение по HTTP/FTP.
- Исправлено некорректное отображение времени воспроизведения некоторых роликов в формате MP4.
Читайте новость: PotPlayer 1.7.13622 — новая версия видеоплеера с улучшенным интерфейсом
Отзывы о Potplayer
Очень удобный видеоплеер! Настолько удобный, что даже альтернативные проигрыватели на ПК устанавливать нет желания!
Замечательный видеоплеер. Быстрый, удобный, понимает все форматы.
Лучший видеоплеер, пользуюсь уже очень давно!