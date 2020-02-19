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Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора19.02.2020

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Выпущено заметное обновление видеоредактора Shotcut.

Shotcut — достаточно мощный, полностью бесплатный видеоредактор. Свободный, построенный на основе MLT Framework, FFmpeg и прочих бесплатных решений. Shotcut является полноценным нелинейным видеоредактором, способным на решение профессиональных задач. Включает многодорожечную и мультиформатную временную шкалу, массу эффектов и ряд дополнительных инструментов. Конечно, программе сложно тягаться с такими монстрами, как Abobe Premier Pro или Lightworks, но большинству пользователей предлагаемый функционал будет вполне достаточен.

Версия 20.02.17 включает в видеоредактор несколько интересных функциональных улучшений: редактирование видео в пониженном разрешении, новый аудио-фильтр, улучшения для переходов, вектороскоп и множество мелочей.

Заметным улучшением новой версии Shotcut является функция масштабирования видео в плеере (область предварительного просмотра). Теперь пользователь может настроить разрешение видео в области предварительного просмотра в вариантах 360p, 540p, 720p и редактировать ролик в упрощенном варианте. Дело в том, что у большинства пользователей окно плеера занимает лишь 1/9 часть окна программы и осуществлять ресурсоемкую обработку видео 1080p нет особого смысла. Для этого и нужна новая настройка масштабирования, ведь при внесении изменений компьютеру придется обрабатывать изображение в меньшем разрешении и нагрузка значительно сократиться. Разумеется, на выходе пользователь получит отредактированное видео в нужном, не масштабированном разрешении.

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Масштабирование предварительного просмотра в Shotcut

Нужно оговориться, что не каждый фильтр поддерживает обработку видео в масштабированном режиме плеера, а при применении некоторых фильтров могут появляться искажения и отличия от реального результата. Новая опция располагается по следующему пути: «Настройки» > «Масштабирование предварительного просмотра».

Другим улучшением, которое отмечают разработчики, является новый аудио-фильтр «Высота звучания», включающий параметр «Компенсация скорости», который, как понятно из названия, может регулировать скорость аудио. Это может быть полезно в случаях, когда нужно изменить скорость видео, без влияния на скорость аудио. Или наоборот, можно поменять скорость звука, сохранив исходную скорость видео.

Еще одно заметное улучшение новой версии Shotcut касается функциональности переходов. Теперь для эффекта перехода типа «Matte Transition» можно использовать не только графическое изображение, но и анимационный ролик («Переход» > «Пользовательский»). Разработчики предлагают воспользоваться одним из специально подготовленных роликов-переходов.

Переход «Matte Transition»

Другие улучшения Shotcut 20.02.17:

  • Добавлена новая панель с видом «Векторный», представляющая собой вектороскоп. Доступна через: «Вид» > «Области» > «Векторный».
  • Добавлена возможность переименовывать ролики через панель их свойств.
  • Добавлены новые пресеты экспорта: audio/ALAC, audio/FLAC, intermediate/DNxHR HQ, intermediate/ProRes HQ, intermediate/ProRes was changed to ProRes 422.
  • Предпринято несколько небольших улучшений для временной шкалы.
  • Изменено наложение прямоугольника, используемого некоторыми фильтрами для смены положения перетаскиванием.
  • Улучшено поведение мыши и трекпада на временной шкале.
  • Обновлены MLT до версии 6.20.0 и WebVfx до версии 1.2.0.
  • Исправлена масса ошибок.

Скачать Shotcut 20.02.17 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 79.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Shotcut 20.02.17 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 71.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Shotcut 20.02.17 для Windows (64-бит) (Portable)

БесплатноРазмер: 106 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Shotcut 20.02.17 для Windows (32-бит) (Portable)

БесплатноРазмер: 96.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Shotcut 20.02.17 для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 105 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Shotcut 20.02.17 для GNU/Linux (Portable)

БесплатноРазмер: 71.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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