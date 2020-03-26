iObit Uninstaller — мощный инструмент для полного удаления сторонних программ из операционной системы Windows (от XP до 10).

После удаления многих программ обычным способом, они могут оставлять в системе различные остатки: пользовательские данные, временные файлы, ключи в реестре, различные свои части и прочее. Также бывают программы, которые не могут быть полностью удалены обычным способом. Вот для полного удаления программ и нужна утилита iObit Uninstaller. Она умеет удалять обычные программы; приложения; ряд отдельных программ, установленных пакетом, а также дополнения и плагины браузеров.

Интерфейс iObit Uninstaller Процесс удаления программ Функция слежения за установкой программы

В iObit Uninstaller, кроме базового инструмента для удаления программ, есть и расширенный инструмент для полного удаления программ: функция отслеживания установки программы от начала и до конца, которая запоминает все действия сделанные установщиком программы, с целью последующего обращения всех изменений.

И несколько сопутствующих функций: удаление вредоносных и рекламных дополнений для браузеров, обновление устаревших программ, комплексный инструмент для поиска различных проблем.