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iObit Uninstaller

9.4.0

Скачать инструмент для полного удаления программ

Бесплатно Windows
Скачать iObit Uninstaller

iObit Uninstaller — мощный инструмент для полного удаления сторонних программ из операционной системы Windows (от XP до 10).

После удаления многих программ обычным способом, они могут оставлять в системе различные остатки: пользовательские данные, временные файлы, ключи в реестре, различные свои части и прочее. Также бывают программы, которые не могут быть полностью удалены обычным способом. Вот для полного удаления программ и нужна утилита iObit Uninstaller. Она умеет удалять обычные программы; приложения; ряд отдельных программ, установленных пакетом, а также дополнения и плагины браузеров.

Интерфейс iObit Uninstaller
Интерфейс iObit Uninstaller
Процесс удаления программ
Процесс удаления программ
Функция слежения за установкой программы
Функция слежения за установкой программы

В iObit Uninstaller, кроме базового инструмента для удаления программ, есть и расширенный инструмент для полного удаления программ: функция отслеживания установки программы от начала и до конца, которая запоминает все действия сделанные установщиком программы, с целью последующего обращения всех изменений.

И несколько сопутствующих функций: удаление вредоносных и рекламных дополнений для браузеров, обновление устаревших программ, комплексный инструмент для поиска различных проблем.

Что нового в iObit Uninstaller 9.4.0:

Исправлены ошибки.

Читайте новость: IObit Uninstaller 9 — новая версия инструмента для полного удаления программ.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 26.03.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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