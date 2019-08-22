IObit Uninstaller 9 — новая версия инструмента для полного удаления программ

Выпущена новая версия IObit Uninstaller — мощной утилиты для полного удаления и обслуживания сторонних программ в операционной системе Windows.

В IObit Uninstaller 9 добавлено важное усовершенствование — «Install Monitor» —новый инструмент для мониторинга установки сторонних программ, которая отслеживает все изменения в операционной системе, происходящие при установке программ. Это позволяет iOBit Uninstaller иметь исчерпывающую информацию, необходимую для полного удаления программ с обращением всех сделанных ею изменений. В бесплатной версии IObit Uninstaller доступен только ручной режим, в котором программы для отслеживания нужно добавлять самостоятельно. В платной версии слежение и добавление программ происходит автоматически.

Функция Install Monitoring в IObit Uninstaller 9

Ещё одной новой функцией является инструмент «Software Health», который подчищает остатки ранее удаленных программ, обновляет устаревшие программы, а также способен найти и удалить вредоносные плагины. Он сканирует систему и выдает перечень того, что можно удалить и исправить.

Функция Software Health в IObit Uninstaller 9

Также в новой версии улучшено полное удаление упрямых программ, которые сложно удалить традиционными способами; доработан алгоритм функции безвозвратного удаления файлов; расширена база вредоносных плагинов и исправлены ошибки.

Как и прежде, IObit Uninstaller работает во всех операционных системах Windows от XP и до 10.