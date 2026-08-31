Скачать бесплатно программу для удаления ненужных файлов и оптимизации

Glary Utilities — это простая и удобная программа для очистки системы от мусора. Удалит ненужные файлы, поправит реестр и предоставит удобный доступ к некоторым функциям операционной системы.

Начинающим пользователям, не желающим возится с настройками программы, понравится режим исправления проблем 1-м кликом. В этом режиме программа выполняет следующие действия: очистка временных файлов, исправление ключей реестра, удаление неверных ярлыков, очистка опасных объектов автозапуска, удаление интернет-истории и удаление рекламных и шпионских модулей.

Помимо режима быстрой очистки, каждая функция твикера Glary Utilities доступна отдельно. 20 отдельных функций программы поделены на 5 основных разделов: очистка (файлов и дисков), оптимизация (управление автозапуском, оптимизация памяти, менеджер контекстного меню, дефрагментация реестра), безопасность (стирание интернет-истории, удаление и восстановление файлов, шифрование), файлы и папки (анализ дисков, поиск дубликатов, слияние файлов), сервис (менеджер процессов, помощник браузера, информация о системе).

Говоря о Glary Utilities стоит отметить очень простой и удобный интерфейс, благодаря которому с программой очень удобно работать.