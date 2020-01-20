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jv16 PowerTools

5.0.0.468

Скачать очень функциональный оптимизатор работы компьютера

Пробная версия Windows
Скачать jv16 PowerTools

jv16 PowerTools X — это программа для анализа и очистки компьютера от мусора и всесторонней оптимизации работы компьютера с операционной системой Windows XP, 7, 8.1 и 10. Ориентирована на опытных пользователей и не так проста и доступна как, например, CCleaner, но зато значительно более эффективна.

jv16 PowerTools X включает богатый набор инструментов для настройки реестра Windows и некоторых компонентов операционной системы. Путем очистки и удаления ненужных файлов и всякого мусора, который со временем скапливается на компьютере, программа оптимизирует работу системы, после чего она работает быстрее. В отличие от прочих программ подобного толка, jv16 PowerTools включает не только скромные функции анализа и очистки, но и множество дополнительных инструментов и тонких настроек для работы с реестром и файлами.

Программа включает более 20-ти различных инструментов: набор инструментов для оптимизации работы реестра Windows; поиск, удаление и управление файлами; мощный инструмент для удаления программ; менеджер автозапуска; работа с меню Пуск; менеджер служб; оптимизатор работы системы, очистка диска, удаление приватных данных, оптимизатор запуска операционной системы и многое другое.

Что нового в jv16 PowerTools 5.0.0.468:

Список изменений будет доступен позже.

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ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 20.01.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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