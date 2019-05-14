SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Ashampoo WinOptimizer

17.00.20

Функциональная программа для очистки и оптимизации системы

Скачать Ashampoo WinOptimizer

Ashampoo WinOptomizer — программа для настройки, оптимизации и очистки системы. Программа давно существует и заслуживает доверия.

Очистка от ненужных файлов, очистка истории, устранение проблем реестра, дефрагментация, анализ аппаратной составляющей системы, анализ и устранение проблем жесткого диска, настройка множества параметров системы для повышения производительности, полное удаление любых файлов и многое другое. Можно воспользоваться одним из множества инструментов, а можно выполнить комплексные меры, которые включают применение ряда инструментов и осуществляются при минимальном содействии пользователя.

У Ashampoo WinOptomizer удобный интерфейс, в котором понятно рассортированы все инструменты. У каждого инструмента есть вразумительное описание, которое позволяет понять для чего он нужен и какая от него польза.

Что нового в Ashampoo WinOptimizer 17.00.20:

Исправлены ошибки.

Читайте новость: Ashampoo WinOptimizer 16 — новая версия известного твикера.

Скриншот Ashampoo WinOptomizer 1 Скриншот Ashampoo WinOptomizer 2 Скриншот Ashampoo WinOptomizer 3 Скриншот Ashampoo WinOptomizer 4 Скриншот Ashampoo WinOptomizer 5
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 14.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать
Telegram

Читайте в Telegram!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

CCleaner

Скачать бесплатно для Windows и Android

jv16 PowerTools

Скачать очень функциональный оптимизатор работы компьютера

Glary Utilities

Скачать бесплатно программу для удаления ненужных файлов и оптимизации

Advanced SystemCare

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

BleachBit

Простая, но мощная программа для очистки компьютера

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64