Крупное обновление Telegram к десятилетию мессенджера

Мессенджер Telegram празднует свой 10-й день рождения. К этому событию приурочено важное обновление, позиционируемое разработчиками как крупнейшее за все время существования мессенджера. На протяжении всех 10-ти лет он постоянно развивался, получал новые функции и разработчики не намерены останавливаться. Telegram сегодня — это мощный социальный сервис, которым пользуется 800 миллионов человек по всему миру.

Сторис — главное нововведение этого обновления. Истории — популярный формат, существующий во многих социальных сервисах, и особо популярен в Instagram. Стандартная Сторис выглядит как лента из нескольких фоток или видеороликов с текстовыми подписями и, как правило, существует ограниченное время, после чего автоматически удаляется. Telegram-версия Сторис снабжает традиционный формат рядом особенностей — одновременная съемка с двух камер, возможность редактирования сторис после их публикации, а также широкий набор настроек конфиденциальности.

Сторис в Telegram были ограничено доступны уже больше месяца. Функция успела собрать множество отзывов. В технически-ориентированных сообществах Сторис встретили крайне негативно — пользователи жалуются на перенасыщение мессенджера избыточным и неуместным функционалом, который, что особенно важно, нельзя полностью отключить. Многим пользователям не нравятся истории от случайных собеседников и как новый способ прорекламировать свои услуги.

Сторис в Telegram

Особенности Сторис в Telegram

Сторис могут состоять из графических изображений или видео. Они доступны через новое верхнее меню мессенджера и через профиль пользователя.

Фото- и видео-истории можно снимать сразу с двух ракурсов. Пользователю доступен режим одновременной съемки на основную и фронтальную камеры, с возможностью переключения между ними прямо во время съемки.

Сторис поддерживают оформление с помощью стикеров, позволяют добавлять текст, гео-метки и ссылки.

Настройки конфиденциальности позволяют выбрать пользователей, которые будут видеть сторис. Для этого существуют 4 настройки приватности, определяющие, кто будет сидеть Сторис: все, мои контакты, близкие друзья или выбранные контакты. Каждую категорию можно настроить дополнительно, добавив или исключив любых пользователей. Также можно добавить пользователей в список тех, кто никогда не будет видеть истории. Кроме того, доступна функция защиты от копирования, которая не позволит делать скриншот экрана.

Возможность редактирования Сторис после публикации. Можно изменить настройки видимости и любые детали истории: подпись, тексты надписей, стикеры и другие элементы — для этого не придётся удалять опубликованную историю и создавать новую.

Возможность установки срока жизни сторис: 6, 12, 24 или 48 часов.

***

Сейчас происходит постепенное развертывание нового функционала. Сторис уже доступны многим пользователям, а остальным придется подождать — они появятся в ближайшее время.