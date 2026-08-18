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Beeper

4.3.34

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Bepper — современный мультимессенджер — программа, позволяющая работать с нескольким популярными чат-системами через единый интерфейс программы. Поддерживает Telegram, Whatsapp, Facebook Messenger, Discord, iMessage (киллер-фича — iMessage для Android и Windows) и десяток прочих чат-систем и социальных сервисов. Можно скачать Beeper для компьютера (Windows, GNU/Linux и Mac OS) и мобильных устройств (Android, iOS и Chrome OS).

У большинства пользователей есть учётные записи в нескольких мессенджерах, чат-системах и различных социальных сервисах. Взаимодействие с несколькими отдельными клиентами неудобно и Beeper призван устранить проблему, предоставив единый клиент для всех систем. Пользователю Beeper не приходится открывать кучу отдельных мессенджеров — у него есть все в одном. Важно уточнить, что это не веб-версии мессенджеров под интерфейсом Electron, как Fritz или Rambox. В основе Beeper стоит протокол Matrix, объединяющий, с помощью мостов, систему с поддерживаемыми чат-сервисами.

Руководителем разработки Beeper является небезызвестный Эрик Минковский, предприимчивый человек, прославившийся коммерчески успешным проектом Pebble — необычными ручными часами, выросшими из стартапа на кикстартер.

Bepper поддерживает следующие сервисы: Telegram , WhatsApp , Signal , Facebook Messenger, Twitter, Android SMS, Beeper, Slack, Google Chat, IG, IRC, Matrix, Discord , LinkedIn и iMessege. И это только начало — в будущем список поддерживаемых сервисов расширится, а функциональность обогатиться дополнительными возможностями.

Разумеется поддерживать полный функционал каждого сервиса невозможно, но ключевые особенности (текстовый чат, картинки, передача файлов...), работают полноценно. Из важных особенностей отмечается единый поиск по всем чатам, отложенная отправка сообщений, различные фильтры, объединение в одну ленту чатов из разных мессенджеров. Видео/голосовые звонки, на данный момент, не поддерживаются.

Интерфейс Beeper
Интерфейс Beeper
Настройки сервисов
Настройки сервисов
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Beeper:

Читайте новость: Выпущена первая публичная версия мультипейджера Beeper.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Beeper

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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