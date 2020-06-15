Zoom — популярнейший сервис для проведения групповых видеоконференций, ставший настоящим стандартом для общения в этом формате. Простой и доступный инструмент для организации крупных конференций самого разного формата с использованием видеосвязи. В первую очередь, Zoom ориентирован на корпоративный и образовательный сегменты — сервис давно повсеместно используется для проведения совещаний и групповых занятий. Деловые встречи, планерки, вебинары и самые различные мероприятия — все это происходит в Zoom. Скачайте — это бесплатно.

Популярность Zoom обусловлена достаточным функционалом, качественной связью и, самое главное, простотой и доступностью. Заточенность под один формат и максимальная простота помогли сервису обойти Skype и Google Hangouts, которые тоже предлагают возможность проведения групповых видеоконференций.

Простота и доступность — два главных преимущества Zoom. Для участия в конференции пользователю даже не требуется регистрация в сервисе (она необходима только организатору). Создание конференции происходит в несколько кликов, а подключение в один. Пользователю достаточно получить специальную ссылку на конференцию, по которой можно подключиться к собранию. Можно скачать Zoom для всех популярных операционных систем или работать через любой современный браузер без всякого дополнительного софта. Скорость и низкое потребление ресурсов — ещё одно преимущество сервиса. Считается, что Zoom значительно менее ресурсоемкий, чем тот же Skype. Работает быстрее, подходит для старых компьютеров и потребляет меньше интернет-трафика.

Интерфейс Zoom Конференция Настройки

Важной особенностью Zoom являются такие функции, как демонстрация экрана (позволяет транслировать как весь экран, так и любое отдельное окно), возможность записи конференции в локальный видеофайл или даже в облачное хранилище (с возможностью сохранения отдельных аудиодорожек для каждого участника), обычный текстовый чат, передача файлов и множество мелочей, типа виртуального фона или легкого блура лица для скрытия изъянов кожи.

Для рядового участника Zoom полностью бесплатен. Коммерческие тарифы рассчитаны на организаторов крупных мероприятий, но в большинстве случаев и им сервис не будет стоит ни копейки. Бесплатная версия имеет несколько мягких ограничений, главные из которых: продолжительность сессии не может превышать 40 минут, а количество участников 100 человек. Такое ограничение количества зрителей вполне достаточно для большинства событий, а 40-минутный лимит обходится простым перезапуском конференции.

Можно скачать Zoom для компьютера (Windows и GNU/Linux) и мобильных устройств (Android и iOS). Также сервис может работать прямо из браузера.