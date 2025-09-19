MAX — новый мессенджер с широким функционалом. Амбициозный проект, позиционируемый как российский национальный мессенджер (принадлежит VK). Призван стать заменой зарубежным системам общения, деятельность которых значительно ограничена на территории РФ. Служит для общения и решения различных обывательских задач, через дополнительные сервисы. Можно скачать Max для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Новинка уже успела нашуметь и широко прославиться за счёт агрессивного продвижения, обещанного мощного функционала и, критикуемого многими, низкого уровня приватности пользователя (отсутствие end-to-end шифрования).

Max задумывался как целая платформа. Новый мессенджер создавался с оглядкой на китайский WeChat, который знаменит расширенным функционалом — не только общение и звонки, но и покупки, платежи, доставка товаров и многие другие функции для облегчения повседневных задач рядового пользователя.

Max предлагает широкий спектр функций для общения: личные текстовые чаты, групповые чаты, информационные каналы, звонки (видео и аудио), обмен файлами (размер одного файла до 4 Гб). Конечно же поддерживаются эмодзи, стикеры, реакции. Также предусмотрен широкий набор различных сервисов, которые реализуются через приложения и чат-боты и предлагают интеграцию с государственными сервисами, денежные переводы, ИИ-помощник и многое другое. В ближайшем будущем планируется включение возможностей оплаты ЖКХ и штрафов, запись на прием к врачу, заказ доставки покупок и многое другое.

Мессенджер Макс — это национальный сервис и ориентирован только на Россию и Белоруссию. В других странах он недоступен, а это означает и невозможность общаться с пользователями из других стран, которые не смогут зарегистрировать в сервисе рядовым способом. Для регистрации в сервисе требуется GSM-телефон — официально поддерживаются только Российские (+7) и Белорусские (+375) номера. При регистрации проверяется диапазон номеров, закреплённых за оператором, так что Казахстанский +7 тут не подойдет.

Конечно же программа кроссплатформенная — можно скачать Max для компьютера (Windows, GNU/Linux) и мобильных устройств (Android и iOS). Также есть веб-клиент, работающий в любом современном браузере, но требующий предварительной регистрации через телефон.

К минусам Max относится низкий уровень приватности — в мессенджере отсутствует end-to-end шифрование, что делает все данные пользователя открытыми (в том числе переписки и звонки) для владельцев сервиса и государственных служб (сервис находится в юрисдикции РФ). Кроме того, предполагаются широчайшие возможности сбора статистики владельцами сервиса, в том числе и для таргетинга рекламы. Также многие пользователи связывают блокировку функциональности звонков в популярных зарубежных мессенджер, как мероприятие для принудительного перевода пользователей на новый сервис. Впрочем, рядовой пользователь, не озабоченный проблемой обеспечения приватности (хотя бы и пользователями любых российских сервисов, типа ВКонтакте), может извлечь немало пользы, если нуждается в предоставляемом функционале и сопутствующих сервисах.