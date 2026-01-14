NVIDIA 11.0.6 — добавлена поддержка DLSS 4.5

Компания NVIDIA выпустила важное обновление своей официальной программы для работы со своими видеокартами.

NVIDIA App — центр управления видеокартами GeForce, который объединяет «Панель управления NVIDIA», GeForce Experience и RTX Experience. Цель разработки новой программы — создание единого центра, который удовлетворит большинство потребностей пользователя видеокарты от NVIDIA. NVIDIA App позволяет управлять настройками игр и драйвера в одном интерфейсе.

В NVIDIA App 11.0.6 добавлена поддержка DLSS 4.5 Super Resolution. Обновленный DLSS использует не одну универсальную модель, а несколько моделей под разные режимы. Новые функции NVIDIA App нужны, чтобы корректно управлять этими моделями и автоматически выбирать подходящую.

В новинке реализовано корректное замещение DLSS и правильный подбор модели под конкретный режим. Если раньше устанавливалась последняя модель (параметр "Последние"), то теперь устанавливается рекомендуемая (параметр Рекомендуемые), соответственно установленному в игре пресету (K, L или M). То есть, теперь модель точно соответствует пресету.

Интерфейс NVIDIA App 11.0.6

Новые функции DLSS доступны в разделе "Графика" - "Программные настройки" - "Параметры драйвера" - Замещение DLSS - Замещение DLSS - Предустановки моделей - Рекомендовано. Предустановка M — оптимизирован для режима DLSS «Производительность»; Предустановка L — оптимизирован для 4K DLSS «Ультра Производительность»; Предустановка K — используется для остальных режимов DLSS.

В новой версии NVIDIA App добавлена ​​поддержка DLSS для 77 игр и добавлена ​​поддержка оптимальных настроек для 10 игр.

Другие изменения в NVIDIA App 11.0.6: