NVIDIA 11.0.6 — добавлена поддержка DLSS 4.5

Компания NVIDIA выпустила важное обновление своей официальной программы для работы со своими видеокартами.
NVIDIA App — центр управления видеокартами GeForce, который объединяет «Панель управления NVIDIA», GeForce Experience и RTX Experience. Цель разработки новой программы — создание единого центра, который удовлетворит большинство потребностей пользователя видеокарты от NVIDIA. NVIDIA App позволяет управлять настройками игр и драйвера в одном интерфейсе.
В NVIDIA App 11.0.6 добавлена поддержка DLSS 4.5 Super Resolution. Обновленный DLSS использует не одну универсальную модель, а несколько моделей под разные режимы. Новые функции NVIDIA App нужны, чтобы корректно управлять этими моделями и автоматически выбирать подходящую.
В новинке реализовано корректное замещение DLSS и правильный подбор модели под конкретный режим. Если раньше устанавливалась последняя модель (параметр "Последние"), то теперь устанавливается рекомендуемая (параметр Рекомендуемые), соответственно установленному в игре пресету (K, L или M). То есть, теперь модель точно соответствует пресету.
Новые функции DLSS доступны в разделе "Графика" - "Программные настройки" - "Параметры драйвера" - Замещение DLSS - Замещение DLSS - Предустановки моделей - Рекомендовано. Предустановка M — оптимизирован для режима DLSS «Производительность»; Предустановка L — оптимизирован для 4K DLSS «Ультра Производительность»; Предустановка K — используется для остальных режимов DLSS.
В новой версии NVIDIA App добавлена поддержка DLSS для 77 игр и добавлена поддержка оптимальных настроек для 10 игр.
Другие изменения в NVIDIA App 11.0.6:
- Добавлены функции NVIDIA Surround (функции перенесены из NVIDIA Control Panel). Горячие клавиши и коррекция рамки.
- Добавлен режим отладки и счетчики производительности видеокарты на вкладку (Система - Расширенные).
- Исправлен ошибка исчезновения оверлея после изменения разрешения экрана.
- Исправлено некорректная установка битрейта записи видео (150 Мбит/с) после перезагрузки системы.
- Исправлена ошибка, при которой было невозможно изменить папку сохранения записей экрана.
- Исправлена проблема, при которой изображения, снятые с помощью функции "Фоторежим" с активным Super Resolution, отображались пустыми на видеокартах серии RTX 50.