HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

Выпущена новая версия HWiNFO — популярного инструмента для анализа и мониторинга аппаратного обеспечения компьютера.
Релиз HWiNFO 8.00 имеет две особенности — новый интегрированный OSD и упразднение поддержки устаревших операционных систем Windows XP и Vista.
OSD-панель — функция для мониторинга состояния системы, которая позволяет отображать значение любых датчиков в специальном виджете, работающем в любых режимах. Пользователь вручную выбирает нужные датчики и создаёт для них отдельные элементы панели (OSD бесплатной версии ограничено пятью элементами). Это работает как в операционной системе, так и в 3D-приложениях и играх, в том числе в полноэкранном режиме. Новинка основана на Intel PresentMon и позволяет отображать любое значение в виде текста или графика (с несколькими значениями). Доступен богатый ассортимент настройки параметров OSD: положение элементов, шрифт, размер, цвет и многое другое. HWiNFO OSD работает с любым движком, например DirectX 11, 12, OpenGL, Vulkan. Экранное меню автоматически размещается поверх запущенной программы, работающей в данный момент.
Упразднение совместимости с Windows XP напрямую связанно с новым OSD. Именно из-за этой функции разработчику пришлось отказаться от устаревшей операционной системы, так как из-за проблем совместимости ее поддержка стала невозможна. Впрочем, разработчик отмечает, что при наличии спроса на HWiNFO для Windows XP, он сможет вернуть ее поддержку в виде отдельной версии без встроенного OSD. Последняя версия HWiNFO для Windows XP доступна на SLO.ru.
Также стоит отметить исключение 32-битной версии из установщика программы. Теперь она доступна только в виде отдельной Portable-версии.
В остальном это рядовое обновление, включающее мелкие улучшения и поддержку с новейшего железа:
- Обновлен логотип программы.
- Расширен мониторинг датчиков ASUS NUC.
- Улучшен мониторинг состояния некоторых NVMe-носителей, подключенных по Intel RST.
- Расширен мониторинг датчиков ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.
- Добавлена поддержка датчиков Aquacomputer VISION и VISION RGBpx.
- Расширен мониторинг датчиков новых GIGABYTE Z790 и B760.
- Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4070 (AD103) и GeForce RTX 4060 (AD106).
- Улучшена поддержка Raptor Lake-PS.
- Исправлены ошибки.