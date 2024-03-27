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HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP27.03.2024

HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

Выпущена новая версия HWiNFO — популярного инструмента для анализа и мониторинга аппаратного обеспечения компьютера.

Релиз HWiNFO 8.00 имеет две особенности — новый интегрированный OSD и упразднение поддержки устаревших операционных систем Windows XP и Vista.

OSD-панель — функция для мониторинга состояния системы, которая позволяет отображать значение любых датчиков в специальном виджете, работающем в любых режимах. Пользователь вручную выбирает нужные датчики и создаёт для них отдельные элементы панели (OSD бесплатной версии ограничено пятью элементами). Это работает как в операционной системе, так и в 3D-приложениях и играх, в том числе в полноэкранном режиме. Новинка основана на Intel PresentMon и позволяет отображать любое значение в виде текста или графика (с несколькими значениями). Доступен богатый ассортимент настройки параметров OSD: положение элементов, шрифт, размер, цвет и многое другое. HWiNFO OSD работает с любым движком, например DirectX 11, 12, OpenGL, Vulkan. Экранное меню автоматически размещается поверх запущенной программы, работающей в данный момент.

Настройка OSD в HWiNFO 8.00
Настройка OSD в HWiNFO 8.00

Упразднение совместимости с Windows XP напрямую связанно с новым OSD. Именно из-за этой функции разработчику пришлось отказаться от устаревшей операционной системы, так как из-за проблем совместимости ее поддержка стала невозможна. Впрочем, разработчик отмечает, что при наличии спроса на HWiNFO для Windows XP, он сможет вернуть ее поддержку в виде отдельной версии без встроенного OSD. Последняя версия HWiNFO для Windows XP доступна на SLO.ru.

Также стоит отметить исключение 32-битной версии из установщика программы. Теперь она доступна только в виде отдельной Portable-версии.

В остальном это рядовое обновление, включающее мелкие улучшения и поддержку с новейшего железа:

  • Обновлен логотип программы.
  • Расширен мониторинг датчиков ASUS NUC.
  • Улучшен мониторинг состояния некоторых NVMe-носителей, подключенных по Intel RST.
  • Расширен мониторинг датчиков ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.
  • Добавлена поддержка датчиков Aquacomputer VISION и VISION RGBpx.
  • Расширен мониторинг датчиков новых GIGABYTE Z790 и B760.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4070 (AD103) и GeForce RTX 4060 (AD106).
  • Улучшена поддержка Raptor Lake-PS.
  • Исправлены ошибки.

Скачать HWiNFO 8.00

БесплатноРазмер: 8.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать HWiNFO 8.00 Portable

БесплатноРазмер: 7.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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