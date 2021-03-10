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HWiNFO 7.00 — обновление с новой коммерческой Pro-версией10.03.2021

HWiNFO 7.00 — обновление с новой коммерческой Pro-версией

Выпущено заметное обновление HWiNFO — бесплатного инструмента для анализа и мониторинга аппаратной части компьютера.

Важное изменение HWiNFO 7.00 касается лицензии программы. Разработчик вводит HWiNFO Pro — платную версию, рассчитанную на использование в коммерческих целях. То есть, теперь HWiNFO платна при использовании программы в организациях и во всех возможных коммерческих целях. Цена от 1868 руб. до 2804 руб. Для домашнего использования все остается, как и прежде — в некоммерческих целях можно использовать HWiNFO абсолютно бесплатно. Немного подробностей можно узнать на специальной странице официального сайта.

Кроме возможности использовать программу в коммерческих целях, есть и некоторые, совсем небольшие, функциональные отличия. HWiNFO Pro предусмотрена работа с отчетами и датчиками через командную строку, поддержка разделяемой памяти без лимита (лимит бесплатной версии — в 12 часов) и расширенный удаленный мониторинг (50 устройств в Pro-версии или 5 в бесплатной).

В общем, администраторы из организаций должны бежать покупать новую версию, а домашних пользователей все это никак не касается.

Интерфейс HWiNFO
Интерфейс HWiNFO

В остальном HWiNFO 7.0 является рядовым обновлением, включающим в программу поддержку новейшего железа:

  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат MSI H510, ASRock J4105-ITX, ASRock Z590 Taichi и ASRock Z590 PG Velocita.
  • Улучшена поддержка памяти LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X.
  • Улучшен мониторинг AMD Navi — добавлена поддержка Effective Clock и TGP для Navi21.
  • Добавлены всплывающие подсказки для датчиков, что позволяет получать более подробную информацию о датчиках и их значениях.
  • Улучшена отзывчивость интерфейса для некоторых операций.
  • Улучшена обработка появляющихся/исчезающих данных датчиков в произвольном порядке.
  • Добавлен мониторинг температуры GPU HotSpot на видео от NVIDIA.
  • Улучшена отчетность о производителе видеопамяти и счетчик ROP на видео от AMD.
  • Добавлена предварительная поддержка термодатчиков DDR5.
  • Исправлено 4 ошибки в работе некоторых функций программы.

Скачать HWiNFO 7.00

БесплатноРазмер: 8.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать HWiNFO 7.00 Portable

БесплатноРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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