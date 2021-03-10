HWiNFO 7.00 — обновление с новой коммерческой Pro-версией

Выпущено заметное обновление HWiNFO — бесплатного инструмента для анализа и мониторинга аппаратной части компьютера.

Важное изменение HWiNFO 7.00 касается лицензии программы. Разработчик вводит HWiNFO Pro — платную версию, рассчитанную на использование в коммерческих целях. То есть, теперь HWiNFO платна при использовании программы в организациях и во всех возможных коммерческих целях. Цена от 1868 руб. до 2804 руб. Для домашнего использования все остается, как и прежде — в некоммерческих целях можно использовать HWiNFO абсолютно бесплатно. Немного подробностей можно узнать на специальной странице официального сайта.

Кроме возможности использовать программу в коммерческих целях, есть и некоторые, совсем небольшие, функциональные отличия. HWiNFO Pro предусмотрена работа с отчетами и датчиками через командную строку, поддержка разделяемой памяти без лимита (лимит бесплатной версии — в 12 часов) и расширенный удаленный мониторинг (50 устройств в Pro-версии или 5 в бесплатной).

В общем, администраторы из организаций должны бежать покупать новую версию, а домашних пользователей все это никак не касается.

Интерфейс HWiNFO

В остальном HWiNFO 7.0 является рядовым обновлением, включающим в программу поддержку новейшего железа: