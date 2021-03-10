HWiNFO 7.00 — обновление с новой коммерческой Pro-версией

Выпущено заметное обновление HWiNFO — бесплатного инструмента для анализа и мониторинга аппаратной части компьютера.
Важное изменение HWiNFO 7.00 касается лицензии программы. Разработчик вводит HWiNFO Pro — платную версию, рассчитанную на использование в коммерческих целях. То есть, теперь HWiNFO платна при использовании программы в организациях и во всех возможных коммерческих целях. Цена от 1868 руб. до 2804 руб. Для домашнего использования все остается, как и прежде — в некоммерческих целях можно использовать HWiNFO абсолютно бесплатно. Немного подробностей можно узнать на специальной странице официального сайта.
Кроме возможности использовать программу в коммерческих целях, есть и некоторые, совсем небольшие, функциональные отличия. HWiNFO Pro предусмотрена работа с отчетами и датчиками через командную строку, поддержка разделяемой памяти без лимита (лимит бесплатной версии — в 12 часов) и расширенный удаленный мониторинг (50 устройств в Pro-версии или 5 в бесплатной).
В общем, администраторы из организаций должны бежать покупать новую версию, а домашних пользователей все это никак не касается.
В остальном HWiNFO 7.0 является рядовым обновлением, включающим в программу поддержку новейшего железа:
- Расширен мониторинг датчиков материнских плат MSI H510, ASRock J4105-ITX, ASRock Z590 Taichi и ASRock Z590 PG Velocita.
- Улучшена поддержка памяти LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X.
- Улучшен мониторинг AMD Navi — добавлена поддержка Effective Clock и TGP для Navi21.
- Добавлены всплывающие подсказки для датчиков, что позволяет получать более подробную информацию о датчиках и их значениях.
- Улучшена отзывчивость интерфейса для некоторых операций.
- Улучшена обработка появляющихся/исчезающих данных датчиков в произвольном порядке.
- Добавлен мониторинг температуры GPU HotSpot на видео от NVIDIA.
- Улучшена отчетность о производителе видеопамяти и счетчик ROP на видео от AMD.
- Добавлена предварительная поддержка термодатчиков DDR5.
- Исправлено 4 ошибки в работе некоторых функций программы.