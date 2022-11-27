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RawTherapee

5.9

Скачать бесплатный фоторедактор и проявщик RAW

Open Source Windows Linux

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RawTherapee — инструмент для проявки RAW, обработки и каталогизации фотографий. Полностью бесплатный аналог таких серьезных программ как Adobe Lightroom и DxO PhotoLab.

RawTherapee очень функциональный инструмент для обработки цифрового фото. Ориентирован на фотографов самого разного уровня — от новичков-энтузиастов, до профессионалов. Предназначен для работы с фотографиями в RAW-форматах (поддерживается RAW многих камер), а также прочими форматами графических изображений. Недеструктивный движок обработки (позволяет вернуться к исходнику), современные алгоритмы демозаики и продвинутое редактирование цвета дают возможность получить наилучшее качество изображения. Скачайте RawTherapee и попробуйте.

В составе программы имеется масса разнообразных функций для редактирования многих параметров цифрового фото. В интерфейсе они рассортированы по нескольким основным вкладкам: экспозиция, детализация, баланс белого, дополнительные, преобразование, RAW и мета-данные. Каждый раздел содержит массу настроек и позволит иметь полный контроль над изображением. Конечно, RawTherapee поддерживает массу сопутствующих функций и удобств, в том числе и профили. В программе предусмотрены функции каталогизации изображений, что, в купе с редактором, полностью покрывает потребности большинства фотографов.

Интерфейс RawTherapee
Интерфейс RawTherapee
Инструменты коррекции
Инструменты коррекции
Настройки
Настройки

К минусам RawTherapee можно отнести довольно высокое потребление ресурсов, сравнительно с другими программами подобного толка. Это особо заметно на слабых компьютерах.

RawTherapee является кроссплатформенной программой. Для загрузки доступны дистрибутивы для разных систем — можно скачать RawTherapee для Windows и GNU/Linux. Также доступны открытые исходные коды (под лицензией GPLv3).

Что нового в RawTherapee 5.9:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 27.11.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о RawTherapee

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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