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RawTherapee

5.13

Скачать бесплатный фоторедактор и проявщик RAW

Open Source Windows Linux

Скачать RawTherapee

ВЫБОР ВЕРСИИ

RawTherapee — инструмент для проявки RAW, обработки и каталогизации фотографий. Полностью бесплатный аналог таких серьезных программ как Adobe Lightroom и DxO PhotoLab.

RawTherapee очень функциональный инструмент для обработки цифрового фото. Ориентирован на фотографов самого разного уровня — от новичков-энтузиастов, до профессионалов. Предназначен для работы с фотографиями в RAW-форматах (поддерживается RAW многих камер), а также прочими форматами графических изображений. Недеструктивный движок обработки (позволяет вернуться к исходнику), современные алгоритмы демозаики и продвинутое редактирование цвета дают возможность получить наилучшее качество изображения. Скачайте RawTherapee и попробуйте.

В составе программы имеется масса разнообразных функций для редактирования многих параметров цифрового фото. В интерфейсе они рассортированы по нескольким основным вкладкам: экспозиция, детализация, баланс белого, дополнительные, преобразование, RAW и мета-данные. Каждый раздел содержит массу настроек и позволит иметь полный контроль над изображением. Конечно, RawTherapee поддерживает массу сопутствующих функций и удобств, в том числе и профили. В программе предусмотрены функции каталогизации изображений, что, в купе с редактором, полностью покрывает потребности большинства фотографов.

К минусам RawTherapee можно отнести довольно высокое потребление ресурсов, сравнительно с другими программами подобного толка. Это особо заметно на слабых компьютерах.

RawTherapee является кроссплатформенной программой. Для загрузки доступны дистрибутивы для разных систем — можно скачать RawTherapee для Windows и GNU/Linux. Также доступны открытые исходные коды (под лицензией GPLv3).

Интерфейс RawTherapee
Интерфейс RawTherapee
Инструменты коррекции
Инструменты коррекции
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях RawTherapee:

Что нового в RawTherapee 5.12

  • В Raw Black Points появилась новая опция Dehaze. Позволяет устанавливать черные точки на минимальные значения на изображении для сокращения дымки.
  • Коррекция искажений получила функцию de-fish, которая преобразует изображения «рыбий глаз» в обычные (прямолинейные) изображения.
  • Доступны все изображения в файле Canon RAW Burst Mode.
  • Добавлен инструмент под названием Gamut Compression, который применяет оператор Reference Gamut Compression ACES (Academy Color Encoding System) для улучшения внешнего вида насыщенных цветов и размещения цветов.
  • Инструмент Resize получил функцию кадрирования, которая добавляет декоративную сплошную цветную рамку вокруг изображения перед его сохранением.
  • Добавлена поддержка демозаичных файлов DNG с плавающей точкой.
  • В инструмент Abstract Profile добавлена функция Contrast Enhancement, которая предлагает простой способ добавления локального контраста.
  • Добавлена поддержка новых объективов от Sony.
  • В инструмент Shadows/Highlights & Tone Equalizer в Selective Editing включен тональный картограф Generalized Hyperbolic Stretch (GHS).
  • Добавлена ​​или улучшена поддержка новых фотокамер, форматов RAW и цветовых профилей (неполный список): Canon EOS R8, Fujifilm X-E4, Sony ILCE-7CR, Sony ILCE-7M3, Sony ILME-FX3.

Читайте новость: RawTherapee 5.9 — обновление инструмента для фотолюбителей с массой улучшений

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о RawTherapee

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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