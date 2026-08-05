RawTherapee — инструмент для проявки RAW, обработки и каталогизации фотографий. Полностью бесплатный аналог таких серьезных программ как Adobe Lightroom и DxO PhotoLab.

RawTherapee очень функциональный инструмент для обработки цифрового фото. Ориентирован на фотографов самого разного уровня — от новичков-энтузиастов, до профессионалов. Предназначен для работы с фотографиями в RAW-форматах (поддерживается RAW многих камер), а также прочими форматами графических изображений. Недеструктивный движок обработки (позволяет вернуться к исходнику), современные алгоритмы демозаики и продвинутое редактирование цвета дают возможность получить наилучшее качество изображения. Скачайте RawTherapee и попробуйте.

В составе программы имеется масса разнообразных функций для редактирования многих параметров цифрового фото. В интерфейсе они рассортированы по нескольким основным вкладкам: экспозиция, детализация, баланс белого, дополнительные, преобразование, RAW и мета-данные. Каждый раздел содержит массу настроек и позволит иметь полный контроль над изображением. Конечно, RawTherapee поддерживает массу сопутствующих функций и удобств, в том числе и профили. В программе предусмотрены функции каталогизации изображений, что, в купе с редактором, полностью покрывает потребности большинства фотографов.

К минусам RawTherapee можно отнести довольно высокое потребление ресурсов, сравнительно с другими программами подобного толка. Это особо заметно на слабых компьютерах.

RawTherapee является кроссплатформенной программой. Для загрузки доступны дистрибутивы для разных систем — можно скачать RawTherapee для Windows и GNU/Linux. Также доступны открытые исходные коды (под лицензией GPLv3).