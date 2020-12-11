Capture One — профессиональный фоторедактор — RAW-процессор и мощный комплекс для коррекции изображений. Считается одной из лучших программ в своем роде.

Capture One позволит открыть практически любые RAW-файлы и осуществить как первоначальную, так и более серьезную обработку фотографии. Одним из важнейших преимуществ программы считается идеальная цветопередача — картинка должна быть идентична той, что видел фотограф в видоискателе. Набор мощных инструментов позволит устранить огрехи съёмки и отрегулировать различные параметры фотографии. Там есть поддержка слоев, маски, различные параметры корректировки перспективных искажений, все стандартные настройки изображения и целый ряд удобных инструментов. Важно, что, несмотря на мощный функционал, Capture One довольно быстрый, отлично оптимизированный инструмент.

Интерфейс Capture One Режим «До» и «После» Настройки

Программа включает RAW-профили большинства популярных камер от всех известных производителей. Постоянные обновления включают в программу поддержку новейших фотокамер и объективов.

У Capture One настраиваемый интерфейс, благодаря которому пользователь сможет расположить инструменты как ему удобно. Функции каталогизации не позволят запутаться в большой фотоколлекции, режим деления фотографии было/стало позволит сравнить результат обработки с оригиналом, а горячие клавиши упростят доступ к инструментам.

Для загрузки предлагается 30-дневная пробная версия программы. Полная версия стоит 358 USD или 24 USD ежемесячно по подписке.