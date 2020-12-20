DxO PhotoLab — один из самых известных профессиональных инструментов обработки цифрового фото. Альтернатива Adobe Lightroom. Можно смело рекомендовать скачать DxO PhotoLab самой широкой аудитории фотолюбителей.

DxO PhotoLab поможет произвести профессиональную обработку фотографии. Недесктруктивный движок обработки позволяет работать с RAW многих камер, а также прочими форматами изображений. Технология демозаики и подавления шума под именем DeepPRIME, является поводом для гордости разработчиков и славится среди пользователей. Разработчики особо хвалят искусственный интеллект, обученный на основе многих миллионов фотографий, который способен автоматически подбирать оптимальные настройки для обрабатываемых изображений.

Интерфейс DxO PhotoLab Управление цветом Хроматические аберрации

DxO PhotoLab славится своими уникальными алгоритмами обработки фото, которые совершенствовались на протяжении многих лет. Также некоторые инструменты считаются одними из лучших среди подобных — несколько умных фильтров, продвинутая функция устранения оптических искажений, мощный инструмент ретуши, инструмент повышения четкости и многие другие.

У DxO PhotoLab отлично настраиваемый интерфейс, возможность ведения коллекции, рейтинг, масса функций, типа пакетного переименования, истории, добавления водяных знаков, изменения форматов и т. д.

Для загрузки доступна пробная версия DxO PhotoLab. Полная версия распространяется только на коммерческой основе и стоит от 100 €.